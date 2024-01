Białoruś z rekordowym wydobyciem ropy. Najwyższym od 28 lat

Konflikt z Kremlem o ropę

Jednak w 2018 roku Moskwa ograniczyła eksport swojej ropy na Białoruś, zmniejszając go z 5,3 mln t na kwartał do najpierw 3,5 mln ton a potem do 3 mln ton. Mińsk odpowiedział podniesieniem taryf na tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. W rezultacie roczny import spadł do 18 mln ton ropy, resztę Łukaszenko kupił znacznie drożej w Azerbejdżanie, Iranie a nawet w odległej Wenezueli.

Od rosyjskiej agresji na Ukrainę i udzielanego Kremlowi wsparcia, reżim białoruski objęty jest sankcjami i zdany na rosyjski surowiec. Wydobycie własnej ropy na Białorusi ekonomicznie się nie opłaca. Jest kilkukrotnie droższe niż import z Rosji. Białoruskie złoża należą do trudno dostępnych, co oznacza wysokie koszty pompowania surowca.