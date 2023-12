Czy OPEC+ zdoła zrównoważyć rynek ropy?

Bank Julius Baer zapowiada tymczasem, że w przyszłym roku ceny na dobre zadomowią się w przedziale 70-80 dol. Według instytucji mimo wysiłków producentów w kolejnych miesiącach rynek będzie zmierzał w kierunku nadwyżki podaży, a złe wrażenie na inwestorach musiało wywrzeć to, że po szczycie nie było do końca jasne, o ile dokładnie kto ograniczy produkcję.

„Słodko-gorzkim” dla liderującej OPEC-owi Arabii Saudyjskiej zwycięstwem wyniki szczytu określił ośrodek Rystad Energy. Jego zdaniem niepowodzenie jej wysiłków zmierzających do porozumienia wszystkich członków kartelu poddaje w wątpliwość jego jedność i zdolność do zbilansowania rynku. Według niego rynkowy deficyt sięgnie w pierwszym półroczu 400 tys. baryłek dziennie, a średnie ceny wyniosą 80-85 dol. za baryłkę, czyli nieco powyżej obserwowanych obecnie.

„Chociaż nowe ogłoszone cięcia są dobrowolne, a ich przestrzeganie jest niewiadomą, to jasne jest, że OPEC+ stara się zapobiec wzrostowi zapasów i spadkowi cen znacznie poniżej dzisiejszego poziomu” – oceniają analitycy banku Sanford C. Bernsteinwedług których jeśli tylko nie dojdzie do negatywnego szoku popytowego, to presja na zniżki cen nie powinna być silna.