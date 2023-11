OPEC+ planuje zmniejszyć wydobycie ropy. Surowiec drożeje

Od listopada 2022 r. OPEC+ w ramach porozumienia obniżył pompowanie o 2 mln baryłek dziennie w stosunku do poziomu z sierpnia 2022 r. Decyzja ta obowiązuje do końca tego roku. Po spotkaniu 4 czerwca sojusz zapowiedział przedłużenie porozumienia do 2024 r. i obniżenie docelowego poziomu wydobycia ropy o 1,4 mln baryłek od przyszłego roku. Szereg krajów OPEC+, w tym Arabia Saudyjska i Rosja, łącznie o 1,66 mln baryłek dziennie. Obowiązują do końca 2024 roku.

Te dwa kraje mają także dodatkowe („dobrowolne”) obniżki. Od lipca Arabia Saudyjska ogranicza wydobycie o dodatkowy 1 milion baryłek dziennie, a decyzja ta obowiązuje do końca roku. Rosja z kolei od sierpnia dalej ogranicza eksport ropy: w pierwszym miesiącu o 500 tys. baryłek dziennie, a we wrześniu-grudniu – o 300 tys. baryłek dziennie.

Takie są oficjalne rosyjskie dane. Nie są one jednak weryfikowane z zewnątrz, tak jak to ma miejscu w kartelu OPEC. Dlatego nie wiadomo, czy Rosja rzeczywiście wykonuje wzięte na siebie redukcje. Eksport ropy i produktów naftowych pozostaje głównym źródłem zasilania wojennej kasy Kremla. Sankcje Unii i pułap cenowy rekordowo ograniczyły jednak wpływy rosyjskie.