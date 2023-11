OPEC kłóci się z Międzynarodową Agencją Energii. " Nadeszła chwila prawdy"?

Zdaniem kartelu dokument ten jest również sprzeczny z podejściem zawartym w Porozumieniu Paryskim, zgodnie z którym każdy kraj samodzielnie decyduje, w jaki sposób przyczynić się do ograniczenia globalnej emisji gazów cieplarnianych, wykorzystując własne możliwości. „Niestety w raporcie MAE obecnie technologie takie jak wykorzystanie i składowanie wychwytywania dwutlenku węgla (CCUS) nazywa się „iluzją”, mimo że w raportach oceniających Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu popiera się takie technologie jako część rozwiązania problemu zmiany klimatu” - czytamy.

-Bezpieczeństwo energetyczne, dostęp do energii i przystępność cenowa energii dla wszystkich muszą iść w parze z redukcją emisji. Wymaga to ogromnych inwestycji we wszystkie rodzaje energii i wszystkie technologie. W OPEC wierzymy, że świat musi skoncentrować się na zadaniu redukcji emisji, a nie na wyborze źródeł energii – podkreśla Al Ghais.

Jego zdaniem w świecie, w którym potrzebny jest większy dialog, „wskazywanie palcem nie jest konstruktywnym podejściem. A wszystkie kraje mają własne ścieżki uporządkowanej transformacji energetycznej. Potrzebujemy pewności, że wszystkie głosy zostaną usłyszane i nie będzie to wyłącznie przywilej dla tylko kilku wybranych. I musimy zadbać o to, aby energetyczne transformacje umożliwiały wzrost gospodarczy, zwiększały mobilność społeczną, ułatwiały dostęp do energii, a jednocześnie ograniczały emisje” – dodał.

Dyrektor generalny MAE, Fatih Birol oraz sekretarz generalny OPEC, Al Ghais będą obecni na konferencji COOP 28 w Dubaju.