Biały Dom stracił cierpliwość. Więzienie dla greckich armatorów tankowców

W listopadzie właściciele greckich tankowców zmniejszyli ilość przewożonej rosyjskiej ropy. Według agencji Bloomberg liczba tankowców udających się w listopadzie do Rosji spadła o jedną czwartą w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 60 proc. w porównaniu z czerwcem.

To pochodna zdecydowanych działań Białego Domu. Administracja Joe Bidena wysłała niedawno do 30 firm kontrolujących około 100 tankowców, pisma z żądaniem informacji i dokumentów na temat transportu i zaangażowania armatorów w transport rosyjskiego surowca. Armatorzy, którzy się do tego nie zastosują, odpowiedzą osobiście. Amerykanie zagrozili im więzieniem i utratą dostępu do rynku USA.

Przedstawiciele dwóch firm ubezpieczeniowych potwierdzili, że ton rozmów z władzami amerykańskimi zmienił się w ostatnich tygodniach. Stany Zjednoczone nałożyły już sankcje na kilka tankowców i ich właścicieli. Według Bloomberga większość z nich należała do rosyjskiego przedsiębiorstwa żeglugowego Sowkomfłot.

Wcześniej Departament Skarbu USA postraszył greckich właścicieli tankowców, żądając wyjaśnień, co zrobili, aby dotrzymać ustalonych przez G7 i UE limitów cenowych na rosyjską ropę. Według dostępnych danych, w listopadzie greckie tankowce przetransportują 15 ładunków ropy Urals. W październiku przewiozły 20 ładunków.