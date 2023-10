Ropa na wojennej huśtawce. Dziś tanieje, ale analitycy przewidują wzrost cen

Corendon poleci do Alanyi i na Kretę

W sezonie letnim przyszłego roku Corendon Airlines, oprócz całorocznych połączeń z Warszawy i Katowic do Antalyi, uruchomi loty z Warszawy do Heraklionu na Krecie i z Warszawy do Gazipaşa koło Alanyi w Turcji.