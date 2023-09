USA anulują umowy dzierżawy pól naftowych wydane za Trumpa

Decyzja administracji Bidena spotkała się z pochwałami ze strony ekologów oraz krytyką Republikanów, szczególnie tych z Alaski. Zdaniem alaskańskich senatorów decyzja Bidena sprawi, że Alaska straci miejsca pracy, a Amerykanie będą musieli płacić więcej za energię.

Czytaj więcej Surowce i Paliwa Sąd broni Arktyki przed Trumpem Donald Trump nie miał prawa otworzyć Arktyki i Atlantyku na wydobycie ropy i gazu. Tak zdecydowała sędzin a z Alaski.

- To nie do pomyślenia, by ludzie ponownie zaufali tej administracji z czymkolwiek, co dotyczy ropy na Alasce – mówiła, cytowana przez E&E News senatorka Lisa Murkowski.

- Ostatnie działanie Departamentu Spraw Wewnętrznych udowadnia arbitralne, oparte na kampanijnej retoryce, lekceważenie prawa federalnego – twierdzi w oświadczeniu AIDEA i zapowiada skierowanie sprawy do sądu.

Departament Spraw Wewnętrznych twierdzi z kolei, że analizy, które legły u podstaw umów dzierżawy zawierały poważne błędy wykazane przez nowy przegląd środowiskowy. Te błędy sprawiły, że sekretarz Deb Haaland mogła anulować zawarte w 2021 umowy.