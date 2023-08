Kreml w opałach. Azja traci zainteresowanie rosyjską ropą

Według Bloomberga średnie dostawy rosyjskiej ropy do Azji (Indie, Chiny) w ciągu czterech ostatnich tygodni spadły do ​​2,98 miliona baryłek dziennie – najniższego poziomu od początku roku. Okazały się o 940 tysięcy baryłek dziennie niższe w stosunku do maksimum odnotowanego w połowie maja.

Rosnące ceny i zmniejszające się w stosunku do międzynarodowych benchmarków rabaty sprawiają, że rosyjska ropa jest coraz mniej atrakcyjna dla indyjskich rafinerii, których zakupy zmniejszają się drugi miesiąc z rzędu.

Europa – rynek, który kiedyś konsumował około 1,5 miliona baryłek ropy z Rosji dziennie z terminali eksportowych na Morzu Bałtyckim, Morzu Czarnym i Arktyce, został przez rosyjskie koncerny niemal całkowicie utracony. Jedyne dostawy morzem to 104 tys. ton dziennie do jedynego naftoportu w Bułgarii. Europę miały zastąpić połączenia dalekodystansowe do Azji. A te są znacznie droższe i czasochłonne w obsłudze.

Ponieważ w Europie pozostało niewielu kupujących, wpływ niższych przepływów jest odczuwalny na przesyłach do Azji, które zmniejszyły się w ciągu czterech tygodni do najniższego poziomu od początku stycznia.