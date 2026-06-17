Rząd wprowadził maksymalne ceny paliw, by ograniczyć skutki kryzysu na rynku energii. W czwartek 18 czerwca 2026 r. benzyna Pb95 będzie kosztować maksymalnie 6,06 zł za litr, a olej napędowy 6,36 zł.

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W środę 17 czerwca maksymalna cena dla benzyny Pb95 wynosiła 6,10 zł/l, dla benzyny Pb98: 6,75 zł/l, a dla oleju napędowego: 6,44 zł/l.

Stawki są ustalane codziennie według specjalnego algorytmu i obowiązują na wszystkich stacjach.

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na 18 czerwca 2026 r.:

benzyna Pb95 – 6,06 zł za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,72 zł za 1 litr

olej napędowy – 6,36 zł za 1 litr

Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazują ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

Oferowanie przez przedsiębiorcę do sprzedaży detalicznej paliw po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu zagrożone jest karą 1 mln zł.

Na rynkach ropy najdłuższa seria zniżek od 10 miesięcy

Ceny ropy naftowej na światowych rynkach pogłębiają spadki i zmierzają w kierunku najdłuższej serii zniżek od 10 miesięcy. Jest to reakcja na oczekiwania, że umowa USA z Iranem doprowadzi do wzrostu podaży surowca i poprawy sytuacji na globalnych rynkach ropy – informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec jest notowana na NYMEX w Nowym Jorku po 75,42 dol., niżej o 0,83 proc. Z kolei ropa Brent w dostawach na sierpień na ICE kosztuje 78,39 dol. za baryłkę, co oznacza spadek o 0,72 proc. – informuje PAP.

Ceny ropy zniżkują już piątą sesję z rzędu i zmierzają w kierunku najdłuższej serii spadków od 10 miesięcy. To reakcja na tymczasowe porozumienie USA i Iranu, które ma zostać podpisane przez strony w piątek. Dokument ma oferować Teheranowi szerokie możliwości, w tym natychmiastową sprzedaż ropy naftowej oraz uzyskanie dostępu do zamrożonych aktywów.

Prezydent USA powiedział we wtorek, że kolejny etap negocjacji z Iranem będzie łatwiejszy niż pierwsza runda, która doprowadziła do zawarcia wstępnego porozumienia o zakończeniu wojny.

Analitycy wskazują, że ceny ropy w ostatnich tygodniach spadały wraz z łagodzeniem napięć na globalnych rynkach energii w reakcji na postępujące działania mające na celu zakończenie wojny między Waszyngtonem a Teheranem – informuje PAP.

Rynek ocenia skutki otwarcia cieśniny Ormuz

Producenci ropy, spedytorzy i traderzy oceniają obecnie, czy porozumienie USA–Iran okaże się trwałe oraz ile czasu może zająć rzeczywiste przywrócenie pełnego transportu ropy przez cieśninę Ormuz.

Umowa USA–Iran zawiera m.in. wymóg zapewnienia przez Teheran swobody ruchu statków handlowych oraz zniesienie przez USA blokady w cieśninie Ormuz.

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Obecnie trwa proces znoszenia blokady Ormuz przez USA, która została wprowadzona w połowie kwietnia – informuje PAP, powołując się na irańskie media.

Do Zatoki Perskiej wpływają też puste tankowce po ropę, co – zdaniem analityków – może wskazywać na rosnące zaufanie rynku do osiągnięcia przez USA i Iran trwałego porozumienia pokojowego. Proces ten może być jednak chwilowo utrudniony, ponieważ z zatoki muszą najpierw wypłynąć jednostki z ładunkami ropy.

Ruch statków handlowych w Zatoce Perskiej prawdopodobnie znacząco wzrośnie, gdy armatorzy i ubezpieczyciele nabiorą większej pewności co do bezpieczeństwa transportu towarów przez cieśninę Ormuz.