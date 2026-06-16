Irańczycy łowią ryby z brzegu, podczas gdy statki towarowe i handlowe stoją na kotwicy w Cieśninie Ormuz w pobliżu miasta Bandar Abbas
Szansa na powrót dostaw z Bliskiego Wschodu spowodowała, że banki inwestycyjne zaczęły obniżać swoje prognozy na ten rok. Zdaniem większości z nich średnia cena ropy Brent w grudniu za cały 2026 r. wyniesie 80 dol.
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Zdaniem analityków w Morgan Stanley i Goldman Sachs Group już w końcu lipca za baryłkę Brent trzeba będzie zapłacić tyle, ile przed wybuchem wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej. Czyli nawet 72 dol. za baryłkę.
Ropa już teraz byłaby tańsza, gdyby nie to, że o pokoju na Bliskim Wschodzie Donald Trump wcześniej mówił wielokrotnie i okazywało się, że jeszcze nie teraz. W tej chwili, mimo że dokument został podpisany przez obie strony elektronicznie, brak szczegółów 60-dniowego porozumienia, zwłaszcza tego, jak będzie wprowadzane w życie, powoduje, że panuje nerwowe wyczekiwanie. Nadal pozostają wątpliwości, czy korzystanie z Cieśniny Ormuz będzie bezpieczne oraz na jakich warunkach ten tranzyt będzie się odbywał. Amerykanie zapewniają, że ma być bezpłatny, Irańczycy przebąkują, że „jakieś” opłaty jednak będą.
Niemniej jednak i Morgan Stanley, i Goldman Sachs już teraz obniżyły swoje średnie prognozy na kolejne kwartały. Wychodzą z założenia, że już w końcu lipca eksport ropy z krajów Zatoki Perskiej wyniesie tyle, ile przed konfliktem. We wcześniejszych prognozach oba banki zakładały, że stanie się to nie później, niż w końcu sierpnia.
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Według zapewnień Donalda Trumpa ze szczytu G7 w Evian, Ormuz będzie „czysta” już w najbliższy piątek, a kilka szlaków jest tam już dostępnych. Ale jak napisał Oliver Crook, specjalny wysłannik Bloomberga na G7, amerykańskiego entuzjazmu nie podzielają pozostałe europejskie kraje należące do tego ugrupowania.
Dostawcy z regionu Zatoki Perskiej już otrzymują zapytania, czy rzeczywiście są w stanie dostarczyć ropę w najbliższym czasie. Na wstrzymanie, jak na razie, wzięli armatorzy i dilerzy, którzy czekają na szczegóły porozumienia.
Zdaniem Morgana Stanleya średnia tegoroczna cena ropy spadnie do 90 dol. już między lipcem a sierpniem. We wcześniejszej prognozie było to 100 dol. Na koniec roku ma to już być 80 dol., a nie 95 dol., jak wynikało z wcześniejszej prognozy.
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Dlaczego ropa nie tanieje szybciej, skoro podaż ma wrócić do poziomu sprzed kryzysu? „Wiele pozostało jeszcze do wynegocjowania, a kluczowe ryzyko pozostaje. Jak na razie jednak widzimy pierwszy krok w kierunku deeskalacji konfliktu i szansę na większy eksport przepływający przez Cieśninę Ormuz. Według naszych przewidywań 50 proc. produkcji zostanie przywrócone do września, a 80 proc. do końca grudnia. Czyli nieco wcześniej, niż sądziliśmy wcześniej” – pisał w nocie dla inwestorów analityk Morgan Stanley Martijn Rats.
Z kolei jego koledzy z Goldmana Sachsa prognozują średnią tegoroczną cenę ropy Brent na 80 dol., o 10 dol. mniej niż poprzednio.
Nie brak jednak na rynku sceptyków. W RBC Capital Markets LLC przyjęto ostrożniejsze podejście. „Naszym zdaniem miesiące potrwa przywrócenie cen sprzed końca lutego. A szczyt tranzytu ropy Ormuzem dopiero nadchodzi” – napisała Helima Croft z RBC Capital.
W sytuacji takiej rozbieżności opinii ważna będzie prognoza, którą w najbliższą środę, 17 czerwca, opublikuje Międzynarodowa Agencja Energii. Na razie wiadomo jedynie tyle, że tańsza ropa pobudzi rządy do uzupełnienia zapasów tego surowca, a to z kolei wygeneruje dodatkowy popyt. Te zapasy zostały potężnie nadwerężone, kiedy rządy interweniowały na rynku paliw, aby powstrzymać wzrost inflacji. W efekcie np. w USA w rządowych zbiornikach jest najmniej ropy od 1983 r.
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