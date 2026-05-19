Rząd Donalda Tuska wprowadził maksymalne ceny paliw w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany atakiem USA i Izraela na Iran. Ze względu na utrzymującą się niepewność wobec zakończenia konfliktu oraz dalszych dostaw surowców energetycznych, pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej) został przedłużony do 31 maja (początkowo miał obowiązywać do końca kwietnia). Program obejmuje zarówno maksymalne ceny, jak i niższy VAT i akcyzę na określone paliwa silnikowe.

Ogłoszona przez Ministerstwo Energii cena maksymalna paliw zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

Maksymalne ceny paliw na środę, 20 maja 2026 roku:

benzyna Pb95 – 6,52 zł brutto za 1 litr

benzyna Pb98 – 7,07 zł brutto za 1 litr

olej napędowy – 7,00 zł brutto za 1 litr.

Maksymalne ceny paliw będą więc wyższe w środę niż we wtorek, 19 maja, kiedy zostały ustalone na poziomie 6,42 zł za litr benzyny Pb95, 6,97 zł za litr benzyny Pb98 i 6,85 zł za litr oleju napędowego.

Wtorek 31 marca był pierwszym dniem obowiązywania cen maksymalnych na paliwa. Parlament przyjął dwie z trzech zapowiadanych zmian ustawowych wchodzących w skład pakietu paliwowego pod nazwą CPN (Ceny Paliwa Niżej). Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

Pięciu największych producentów i handlowców o największym udziale na polskim rynku paliw przekazują ministrowi energii codzienne informacje o cenach hurtowych. Zgodnie z opracowywaną formułą cenę maksymalną ustalono jako sumę średniej arytmetycznej ceny hurtowej sprzedaży paliwa za 1 dm3 paliw ciekłych. Ogłoszenie ceny maksymalnej odbywa się za pomocą obwieszczenia ministra energii. Cena maksymalna określona w obwieszczeniu obowiązuje następnego dnia po jego ogłoszeniu, a w dni wolne od pracy będzie stosowana do dnia roboczego następującego po tych dniach.

Nie widać końca konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ropa znów drożeje

W ostatnich dniach ponownie zaogniła się sytuacja na Bliskim Wschodzie po ataku dronów na Arabię Saudyjską i elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prezydent USA Donald Trump zagroził uderzeniem w Iran, które nastąpić miało w środę, 19 maja, ostatecznie jednak się z niego wycofał. Jak poinformował za pośrednictwem serwisu Truth Social, planowany atak został wstrzymany w związku z „poważnymi negocjacjami, które się toczą” i które mają doprowadzić do zawarcia umowy „bardzo akceptowalnej dla USA, a także dla państw Bliskiego Wschodu”. Trump podkreślił jednak, że polecił sekretarzowi obrony Pete'owi Hegsethowi i szefowi Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Danowi Caine'owi oraz amerykańskiej armii pozostawanie w gotowości do ataku „na pełną skalę” na Iran w sytuacji, gdyby umowa akceptowalna dla USA nie została zawarta.

Deklaracja Trumpa nie wywołała uspokoiła jednak rynku i nie doprowadziła do spadków cen ropy, które utrzymują się na poziomie ok. 109 dolarów za baryłkę ropy Brent. To o ok. 50 proc. więcej niż przed atakiem USA i Izraela na Iran.