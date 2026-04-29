Maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), mają ulżyć kieszeniom polskich kierowców. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.

Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Maksymalne ceny paliw na czwartek, 30 kwietnia 2026 roku

benzyna Pb95 – 6,28 zł brutto za 1 litr

benzyna Pb98 – 6,77 zł brutto za 1 litr

olej napędowy – 7,14 zł brutto za 1 litr

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,77 zł, a oleju napędowego - 7,14 zł - wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny benzyn na stacjach wzrosną w stosunku do cen ze środy a cena diesla spadnie. Foto: PAP

Przypomnijmy, że 23 marca Sejm i Senat przyjęły pakiet rządowych projektów nazwanych CPN (Ceny Paliwa Niżej). Obie izby uchwaliły dwie rządowe ustawy, które do parlamentu trafiły dzień wcześniej w trybie pilnym. Za przyjęciem przepisów głosowało 428 posłów, przeciw było 12. Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadził także formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.

„Jest to rozwiązanie na czas kryzysu wojennego. Będzie ustalane przez ministra energii na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych” – wytłumaczył wtedy premier Donald Tusk.

Program maksymalnej ceny paliw przedłużony

Z opublikowanych w poniedziałek, 27 kwietnia, w Dzienniku Ustaw rozporządzeń ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego wynika, że niższy VAT i akcyza na określone paliwa silnikowe zostaną przedłużone z 30 kwietnia do 15 maja tego roku. Stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa będzie więc przez najbliższe tygodnie dalej wynosić 8 proc. zamiast 23 proc. Akcyza została z kolei zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

Jednocześnie Ministerstwo Energii kończy prace nad nowelizacją ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Pilna zmiana prawa ma uszczelnić system magazynowania paliw w związku z procederem obchodzenia obowiązku gromadzenia paliw.

We wtorek Zjednoczone Emiraty Arabskie podjęły decyzję o opuszczeniu OPEC i OPEC+. Od maja nie będą już członkiem żadnej organizacji eksporterów ropy naftowej. To ruch, na który czekał Donald Trump. Tak jak chciał prezydent USA, ropa potaniała, ale na krótko.