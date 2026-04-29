Ceny paliw na czwartek 30 kwietnia ustalone. Drożej za diesla i benzynę być nie może
Maksymalne ceny paliw, wprowadzone w ramach programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), mają ulżyć kieszeniom polskich kierowców. Są one ustalane codziennie według rządowego algorytmu i obowiązują kolejnego dnia na wszystkich stacjach w kraju. Stacjom benzynowym, które nie zastosują się do wyznaczonego pułapu cenowego, grozi nawet milion złotych kary.
Na algorytm składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr. Ogłoszona cena maksymalna zaczyna obowiązywać następnego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.
W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,77 zł, a oleju napędowego - 7,14 zł - wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny benzyn na stacjach wzrosną w stosunku do cen ze środy a cena diesla spadnie.
Przypomnijmy, że 23 marca Sejm i Senat przyjęły pakiet rządowych projektów nazwanych CPN (Ceny Paliwa Niżej). Obie izby uchwaliły dwie rządowe ustawy, które do parlamentu trafiły dzień wcześniej w trybie pilnym. Za przyjęciem przepisów głosowało 428 posłów, przeciw było 12. Aby uniknąć pokus firm do podwyższania cen paliw mimo obniżki VAT – tu do 8 proc. i akcyzy, rząd wprowadził także formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej.
„Jest to rozwiązanie na czas kryzysu wojennego. Będzie ustalane przez ministra energii na podstawie wskaźników średniej ceny hurtowej oraz minimalnych kosztów operacyjnych” – wytłumaczył wtedy premier Donald Tusk.
Z opublikowanych w poniedziałek, 27 kwietnia, w Dzienniku Ustaw rozporządzeń ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego wynika, że niższy VAT i akcyza na określone paliwa silnikowe zostaną przedłużone z 30 kwietnia do 15 maja tego roku. Stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa będzie więc przez najbliższe tygodnie dalej wynosić 8 proc. zamiast 23 proc. Akcyza została z kolei zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.
Jednocześnie Ministerstwo Energii kończy prace nad nowelizacją ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Pilna zmiana prawa ma uszczelnić system magazynowania paliw w związku z procederem obchodzenia obowiązku gromadzenia paliw.
We wtorek Zjednoczone Emiraty Arabskie podjęły decyzję o opuszczeniu OPEC i OPEC+. Od maja nie będą już członkiem żadnej organizacji eksporterów ropy naftowej. To ruch, na który czekał Donald Trump. Tak jak chciał prezydent USA, ropa potaniała, ale na krótko.
Ceny ropy naftowej na świecie wciąż rosną. Inwestorzy zastanawiają się nad kolejnymi krokami w kierunku wznowienia rozmów pokojowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a cieśnina Ormuz jak nie działała, tak nie działa - informują maklerzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas