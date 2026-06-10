O rewolucji koncern poinformował 9 czerwca. Nowa struktura wejdzie w życie z dniem 1 lipca, natomiast dla celów sprawozdawczości zewnętrznej, w tym finansowej, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Firma będzie miała dwóch szefów. Działem wydobycia będzie kierował wieloletni pracownik firmy Gordon Birrell. Natomiast Richard Harding został tymczasowym szefem produkcji i petrochemii.

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Birrell wcześniej kierował działem produkcji i operacji BP i zajmował kilka stanowisk kierowniczych. Harding zastępuje Emmę Delaney, byłą dyrektor ds. klientów i produktów, która odeszła w kwietniu. W maju BP ogłosiło natychmiastowe usunięcie prezesa Alberta Manfolda, powołując się na niedopuszczalne ⁠metody zarządzania (m.in. zastraszanie pracowników) i kwestie etyczne. Sam Manifold zaprzecza tym oskarżeniom.

Cięcia kosztów i zmniejszenie długu BP

Teraz BP stara się odbudować zaufanie inwestorów poprzez redukcję kosztów i zadłużenia, a jednocześnie skupić się na swojej podstawowej działalności w sektorze ropy naftowej i gazu, podkreśla agencja Reutera.

Ostatni raz inwestorzy odwrócili się od koncernu po katastrofie platformy wiertniczej Deep Horizon w Zatoce Meksykańskiej w 2010 r. Wybuch w odwiercie i pożar platformy spowodowały śmierć 11 ludzi i potężny wyciek ropy z podziemnego złoża. Przez ponad miesiąc (dokładnie 87 dni) ropa zalewała ocean i plaże amerykańskich stanów, m.in. Luizjany i Florydy, powodując największą w tym rejonie katastrofę ekologiczną. BP zapłacił gigantyczne odszkodowania ofiarom wybuchu i władzom stanowym USA.

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Teraz BP, wzorując się na tradycyjnej, zintegrowanej strukturze spółek naftowo-gazowych, połączy w sektorze wydobywczym działalność w sektorze ropy naftowej i gazu, w tym poszukiwania, rozwój i produkcję, a także wspólne przedsięwzięcia w tym sektorze, jak energia odnawialna i wychwytywanie dwutlenku węgla.

Sektor produkcyjny obejmie rafinację, terminale, rurociągi, mobilność, biopaliwa, lotnictwo, wodór oraz markę Castrol. BP będzie raportować zyski ze swojego dużego działu handlowego, obejmującego gaz i energię elektryczną w segmencie wydobywczym oraz ropę naftową i produkty pochodne w segmencie produkcyjnym. Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i morska energia wiatrowa, staną się segmentem technologicznym, ponieważ BP ogranicza te inwestycje.

Meg O'Neill, która objęła stanowisko CEO w kwietniu, powiedziała, że zmiany zmniejszą złożoność dotychczasowej struktury koncernu.