Orlen inwestuje w usługi inżynieryjne

Grupa kapitałowa Orlen stawia na dalszy rozwój biznesu usług inżynieryjnych. W realizacji tego celu pomaga jej powstała rok temu zależna spółka Orlen Projekt Česká republika (Orlen Projekt ČR), która właśnie przejmuje działalność projektową i inżynieryjną od spółek UNIS i UNIS Power. Zamkniecie transakcji planowane jest na 2 maja. Następnie w ciągu kilku miesięcy ma nastąpić integracja nabytych aktywów z grupą Orlen. Wartości transakcji nie podano.

Orlen Projekt ČR to spółka świadcząca kompleksowe usługi projektowe i inżynieryjne dla sektora rafineryjnego, petrochemicznego, energetycznego i ochrony środowiska. Realizuje przede wszystkim umowy zlecane przez czeską grupę Orlen Unipetrol. Obecnie 60 proc. jej udziałów należy pośrednio do Orlenu, a 40 proc. pośrednio do Orlenu Unipetrol.

„Przejęcie działalności projektowej i inżynieryjnej spółek UNIS i UNIS Power, będących liderami na rynku czeskim, to naturalny i logiczny krok, który pozwoli na szybkie i skuteczne rozszerzenie kompetencji naszej spółki inżynieryjnej Orlen Projekt ČR” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Maciej Romanów, członek zarządu Orlenu Unipetrol.

Romanów zauważa, że koncern co roku realizuje miliardowe inwestycje w ramach stopniowej transformacji w grupę multienergetyczną i przejścia do zrównoważonej, zeroemisyjnej przyszłości. To z kolei powoduje wzrost wymagań w zakresie merytorycznego zarządzania szeroko zakrojonymi inwestycjami oraz konieczność rozszerzania wiedzy, kompetencji i możliwości działania grupy.