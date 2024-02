Orlen naruszył strategiczne rezerwy ropy przed wyborami. Są dowody

W ten sposób całkowicie opróżniona została co najmniej 1 kawerna w magazynach w Górze. „W tej sprawie w październiku 23 skierowałem interwencję do ABW. Solanka niezbędna do wytłoczenia ropy pochodziła ze specjalnych zasobów, które powinny być uruchomione jedynie w czasie kryzysu/wojny” – napisał poseł Brejza.

Ropa bazowa tłoczona była całą dobę rurociągiem do Płocka. „Winni naruszenia rezerw strategicznych dla punktów w PiSowskiej kampanii powinni ponieść za to odpowiedzialność karną” - dodał europoseł KO.

Rezerwy strategiczne tworzone są na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Mają pomóc w zapewnienia bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia.

Orlen płaci za przedwyborczy „cud paliwowy”

Nie tylko dziennikarze i posłowie informują o naruszenie zapasów strategicznych dla celów politycznych.