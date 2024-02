Fuzja Orlenu i Lotosu to miliardy strat. NIK podała swoje wyliczenia

Według płockiej spółki raport NIK przedstawia fałszywy obraz połączenia koncernu z Lotosem. Szczególne wątpliwości Orlenu budzi metodologia przyjęta do wyceny aktywów, które były przedmiotem transakcji. „Dobór danych, z których korzystała NIK, pozwolił bowiem radykalnie zawyżyć uzyskane wyniki obliczeń, aby udowodnić z góry założoną tezę” – oskarża Orlen. Kontrolerzy mieli zwłaszcza przyjąć złe założenia dotyczące modelowej marży rafineryjnej stosowanej przez Lotos. Orlen odrzuca też tezę, że Polska straciła kontrolę nad kierunkami sprzedaży 20 proc. krajowej produkcji paliw.

Stanowisko Orlenu zostało wydane w poniedziałek późnym popołudniem. W kolejnych dniach może być już inne, gdyż w spółce obędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie, które dokona gruntownych zmian w radzie nadzorczej, a ta – w następnym kroku – w zarządzie. Już w poniedziałek funkcję prezesa ostatni dzień pełnił Daniel Obajtek. Odwołała go rada po tym, jak kilka dni temu oddał się do jej dyspozycji. Ponadto z funkcji członków zarządu rezygnację do chwili zamknięcia tego numeru „Rz” złożyli: Michał Róg, Patrycja Klarecka i Armen Artwich. Tym samym skład zarządu Orlenu zmniejszył się z 11 osób do siedmiu. Co do zasady powołuje ich i odwołuje rada po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Obecna rada składa się z dziewięciu osób. Przewodniczącym jest Wojciech Jasiński (m.in. były: minister skarbu państwa, poseł PiS i prezes Orlenu). Skarb Państwa już wskazał dziewięciu kandydatów do rady, a Nationale-Nederlanden OFE – jednego.