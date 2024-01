Prokuratura w Płocku bada „cud paliwowy na Orlenie”

Prokuratura Okręgowa w Płocku postanowiła wszcząć śledztwo w sprawie "zaistniałego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 października 2023 r. w Płocku, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce PKN Orlen w Płocku, poprzez nadużycie uprawnień przez osoby zarządzające spółką" - to fragment zawiadomienia o wszczęciu śledztwa, do którego dotarł money.pl.

Zawiadomienie jesienią zeszłego roku złożył jeden z akcjonariuszy Orlenu.

Argumentował we wniosku, że ceny paliwa w Polsce powinny być o ok. 1,40 zł/litr wyższe. A zbyt niskie ceny na wszystkich stacjach Orlenu „to ręczne sterowanie gospodarką. Na dodatek było to – zdaniem akcjonariusza - działanie polityczne, które nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Podejrzanie niskie ceny paliw na Orlenie

Latem zeszłego roku ceny na stacjach benzynowych nagle zaczęły spadać, mimo, iż ropa drożała a za nią benzyna i to u wszystkich naszych sąsiadów. Mimo to płocki koncern utrzymywał niskie ceny przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Benzyna i diesel kosztowały po 5,99 złotych za litr..