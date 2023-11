Unimot z dużymi stratami na handlu dieslem. Zamieszanie na rynku paliw

Nikt nie spodziewał się takiego zamieszania na rynku paliw

Adam Sikorski, prezes Unimotu, cytowany w komunikacie prasowym spółki, zauważa, że występujące w III kwartale wyjątkowo niekorzystne zjawiska w biznesie diesla były trudne do przewidzenia. Nie spodziewano ich się też w tak szeroko zakrojonej skali. „Liczę na to, że sytuacja szybko wróci do normy i będziemy działać w takim otoczeniu rynkowym, w jakim działaliśmy do tej pory” - wyraża nadzieję Sikorski.

Wyniki Unimotu byłby jeszcze gorsze od zaprezentowanych, gdyby nie pozytywne efekty przejętych niedawno firm: Olavion, Unimot Commodities, Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen, RCEkoenergia i Unimot Aviation. W III kwartale osiągnęły one 49,2 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA.