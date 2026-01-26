Indie, dzięki połączeniu subsydiów i instrumentów polityki przemysłowej, znacząco rozwinęły krajowy przemysł produkcji modułów fotowoltaicznych, jednak nadal są uzależnione od importowanych ogniw, głównie z Chin. Z kolei Unia Europejska ustanowiła ambitne cele zwiększenia produkcji na kontynencie, ale dostępne finansowanie na ten cel pozostaje – jak zauważa IRENA – dość ograniczone.

Cła chronią rynki

W sektorach energii słonecznej i wiatrowej wiele krajów stosuje cła i inne ograniczenia handlowe. Przykładem są choćby Stany Zjednoczone, które od wielu lat nakładają dodatkowe opłaty na importowane urządzenia do energetyki słonecznej i wiatrowej. Wraz z powrotem w styczniu 2025 r. Donalda Trumpa na fotel prezydenta, polityka handlowa jeszcze bardziej się skomplikowała, cła stały się jednymi z głównych instrumentów nacisku politycznego. Decyzje prezydenta uderzyły zwłaszcza w Chiny, co spotkało się z działaniami odwetowymi ze strony Pekinu. Podobnie jednak również Brazylia, Indie czy Turcja wprowadziły cła lub wymogi dotyczące wkładu lokalnych producentów.

Bloomberg NEF w swojej analizie z 2025 r. podkreślał jednak, że większość obecnego globalnego importu technologii czystej energii objęta jest relatywnie niskimi opłatami. W 2024 r. około 59 proc. podlegało stawkom celnym w przedziale od zera do 10 proc., a produkty sektora wiatrowego i słonecznego korzystały z szerokich zwolnień.

Potrzeba wykwalifikowanej kadry

Na koniec 2024 r. bezpośrednio lub pośrednio w sektorze OZE zatrudnionych było na całym świecie ok. 16,6 mln osób. Aż 7,3 mln osób pracowało w Chinach. Na kolejnych pozycjach znalazła się pozostała część Azji (prawie 2,47 mln osób), Unia Europejska (1,8 mln), Brazylia (1,38 mln), Indie (1,28 mln osób) i USA (1,14 mln). Najwięcej osób zatrudnionych było w sektorze fotowoltaiki.

Zatrudnienie w 2024 r. rosło jednak wolniej niż w latach poprzednich, mimo rozwoju mocy produkcyjnych. Działo się tak ze względu na mniejszą liczbę miejsc pracy w Chinach. Przyczyn należy upatrywać we wzroście wydajności produkcji, rosnącej automatyzacji i korzyściach skali. Dziś do wytworzenia każdej nowej jednostki mocy potrzeba relatywnie mniej pracy ludzkiej.

Trend ten będzie się pogłębiał wraz ze wzrostem znaczenia sztucznej inteligencji, niemniej jednak wciąż potrzeba będzie nowych pracowników, którzy posiądą niezbędne kompetencje w tym obszarze. IRENA podkreśla, że konieczne jest dostosowanie programów edukacyjnych do aktualnych wymogów, bo dziś wiele z nich jest zbyt mocno zakorzenionych w przeszłości i nie odpowiada na potrzeby współczesnego biznesu. „Potrzebni są ludzie reprezentujący szerokie spektrum zawodów i kompetencji, w tym naukowcy zajmujący się materiałami i technolodzy, hydraulicy i elektrycy, operatorzy maszyn i inżynierowie, pracownicy budowlani, personel sprzedażowy, planiści i administratorzy oraz wielu innych” – informuje IRENA.