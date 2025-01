Europejscy giganci wiatrowi notują duże straty. Trump podjął kluczową decyzję

Czytaj więcej OZE Brak chętnych, wysokie ceny. Rosną obawy o rozwój wiatraków na morzu W ostatnim przetargu na kolejne morskie farmy wiatrowe na Morzu Północnym, który organizowała Dania, nie wpłynęła żadna oferta, co stanowi kolejny cios dla branży. Do podobniej sytuacji doszło w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii. Po podwyższeniu cen na aukcjach, w tym roku na Wyspach udało się przyznać kontrakty na 5 GW. W Danii może być podobnie. W Polsce, aby uniknąć takiego scenariusza, rząd zmienił prawo.

Farmy wiatrowe już budowane są niezagrożone

Projekty już rozwijanie na razie nie są zagrożone. Niemiecki RWE, drugi co do wielkości deweloper na świecie projektów morskiej energii wiatrowej po duńskim Orstedzie, poinformował, że nie będzie dokonywał odpisów dotyczących projektu o mocy 2,8 GW realizowany razem z brytyjskim National Grid. – Obecnie nie widzimy żadnych zagrożeń, ponieważ dzierżawa morskiego obszaru jest ważna co najmniej do 2060 roku, więc jest to długi czas, aby zrealizować projekt – informuje RWE.

z kolei Vestas otrzymał w zeszłym roku zamówienie od Equinora na dostawy turbin wiatrowych dla nowojorskiego projektu morskiej energetyki morskiej Empire Wind 1, podczas gdy EDPR i Engie (poprzez spółkę Ocean Wind) rozwijają projekt Southcoast Wind u wybrzeży Massachusetts, gdzie ma się rozpocząć się budowa pod koniec tego roku.