Koniec wiatrowego sporu między Polenergią a Tauronem. Ugoda warta pół miliarda

W wyniku zawarcia ugód Amon i Talia będą wykonywały, na uzgodnionych w drodze negocjacji warunkach, na rzecz Tauron Polska Energia umowy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w należących do Polenergii farmach wiatrowych Łukaszów (Amon) i Modlikowice (Talia).

Warunki ugody między Polenergią a Tauronem

Umowy obowiązywać będą przez okres 10 lat, począwszy od 1 czerwca 2025 r., a przewidywany łączny wolumen sprzedanej w tym czasie na rzecz Tauron energii elektrycznej ma wynieść ok. 1,2 TWh. Wartość umów jest szacowana na ok. 300 mln zł dla Amona i 200 mln zł dla Talii. Ponadto obie spółki zależne Polenergii otrzymają jednorazowe odszkodowanie w łącznej wysokości 15 mln zł.

Istotą sfinalizowanych rozmów było zakończenie sporów sądowych toczących się między spółkami Grupy Tauron a spółkami Grupy Polenergia. Na mocy zawartej ugody z dniem 1 czerwca 2025 roku wznowione zostaną dostawy energii z farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice na łączny wolumen ok. 1,2 TWh w perspektywie 10 lat.

– Cieszy nas fakt, że po 10 latach prowadzenia sporów sądowych ze spółkami Grupy Polenergia skutecznie doprowadziliśmy do sytuacji, w której strony z jednej strony zawarły ugody i zobowiązały się do zakończenia wszystkich sporów sądowych, a z drugiej zostaną partnerami biznesowymi w zakresie kupna/sprzedaży zielonej energii na kolejnych 10 lat. Przełoży się to na zwiększenie wolumenu zielonej energii oferowanej klientom, m.in. w ramach cieszącej się dużym zainteresowaniem oferty Tauron Nowa Energia – mówi Piotr Gołębiowski, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. Handlu.