Niezbilansowanie KSE osiąga okresowo bardzo wysokie wartości. Jedynie w połowie okresów rozliczeniowych niezbilansowanie mieściło się w granicach od -500 MW do 500 MW, które można uzasadnić krótkoterminową niepewnością prognozowania generacji i zapotrzebowania, co dla PSE może być jeszcze zrozumiałe. Jednak w niemal co piątym okresie rozliczeniowym niezbilansowanie przekraczało 1000 MW, a i zdarzyły się sytuację kiedy przekraczało 2000 MW, co można uznać za sytuację zagrażającą stabilności i bezpieczeństwu pracy KSE. Innymi słowy zbyt dużo źródeł energii pracowało w danym momencie względem zapotrzebowania. – Tak wysoki i systematyczny poziom niezbilansowania jest dla OSP nieakceptowalny – podkreśla PSE.

Zanotowane poziomy niezbilansowania KSE wskazują na systemowe zjawisko, które nie może być tłumaczone – w opinii PSE jedynie trudnościami w prognozowaniu. Przeprowadzona analiza wskazuje, że rynek bilansujący jest systematycznie wykorzystywany przez uczestników rynku do wprowadzania do systemu nieplanowych nadwyżek energii w okresach szczytu generacji fotowoltaicznej, oraz pobierania z systemu nieplanowej energii podczas wieczornego szczytu zapotrzebowania.

Nieplanowe wprowadzanie energii w okresach szczytu słonecznego oraz jej odbiór w szczycie do sieci wynika także częściowo z niezbilansowania także i konwencjonalnych elektrowni, które nie wykonują w pełni programów pracy albo ulegają awariom, co pogłębia niezbilansowanie systemu. - Zjawiska te mogą wynikać z obserwowanych bardzo trudnych do realizacji reżimów pracy bloków oraz ich pogarszającego się stanu technicznego – sugerują PSE.

Nowe działania kontrolne

W związku z powyższym PSE informują, że począwszy od 14 kwietnia 2025 r. proces monitorowania funkcjonowania rynku bilansującego obejmie także skuteczność bilansowania portfeli handlowych (np. kontraktów na zakup lub sprzedaż energii, tak by zagwarantować stały odbiór energii przez kupującego) przez poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie (a więc sami producenci energii).

Jak na ten problem patrzą sami producenci energii? Przyznają oni, że problem jest, ale póki nie pojawią się duże magazyny energii, to będzie on tylko narastał.

Bartosz Krysta, wiceprezes ds. handlowych Grupy Enea przyznaje, że problem z niezbilansowaniem rynku energii pojawia się od kilku lat i narasta. – Zjawisko to występuje zwłaszcza wówczas, kiedy mamy do czynienia z dużym wzrostem produkcji energii z fotowoltaiki, bo tu moce w ostatnich latach przyrosły najwięcej. Od 2023 r. te problemy pojawiają się w zauważalny sposób. Odpowiedzią na to wyzwanie będą magazyny energii. Liczymy, że będą one budowane na dużą skale. My, jako Enea także będziemy budować magazyny energii zarówno przy instalacjach OZE, ale również przy elektrowniach. Powinny one w dużym stopniu rozwiązać ten problem, ale musimy na nie poczekać jeszcze kilka lat - mówi Kryst,a pytany przez naszą redakcję o problem niezbilansowania rynku.