ARP tworzy fundusz zielonych inwestycji. Ma przyspieszyć inwestycje w OZE

Polski Zielony Fundusz (PZF) jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych zarządzanym przez ARP TFI, spółkę z Grupy ARP. Agencja jest pierwszym inwestorem funduszu, który zainwestował kapitał stanowiący co najmniej 20 proc. planowanego kapitału PZF. Początkowa kwota, jaka będzie do dyspozycji w ramach funduszu to ok. 300 mln zł. Docelowo ma to być 900 mln zł, z perspektywą nawet do 1,5 mld zł.

Po co Agencja Rozwoju Przemysłu powołała Polski Zielony Fundusz?

Wsparcie ARP ma ułatwić Polskiemu Zielonemu Funduszowi pozyskanie sponsorów do atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Dodatkowo spółka może także korzystać ze wsparcia innych polskich instytucji rozwoju, czyli PFR, BGK, KUKE, PAIH, PARP, NCBR i NFOŚiGW.

Planowane inwestycje będą obejmować m.in. obszar OZE, zielonej transformacji przemysłu, infrastruktury oraz usług komunalnych. - Polski Zielony Fundusz odpowie także na oczekiwania rynku inwestycyjnego odnośnie uwzględniania w projektach inwestycyjnych czynników ESG – mówi Radosław Niedzielski, wiceprezes ARP.

Szukanie kolejnych inwestorów. Projekty o wartości niemal 6 mld złotych

ARP TFI skupia się obecnie na pozyskaniu kolejnych inwestorów pośród polskich i zagranicznych podmiotów instytucjonalnych oraz wśród międzynarodowych korporacji finansowych. – Jako ARP TFI planujemy zainwestować w kilkanaście rygorystycznie wyselekcjonowanych projektów z potencjałem do generowania wysokich zwrotów z kapitału przy rynkowym poziomie ryzyka. Zidentyfikowaliśmy już potencjalne projekty na blisko 6 mld zł – powiedział Michał Gładyś, prezes ARP TFI.