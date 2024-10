Będzie więcej na dotacje do domowej fotowoltaiki. Jest decyzja

Szósty nabór wniosków w programie Mój Prąd, z budżetem do 400 mln zł, wystartował 2 września 2024 r. Jednak już do 13 września przyjęto 36 901 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 445 mln zł, w tym prawie 14 tys. wniosków na ok. 200 mln zł dotyczyło dofinansowania magazynów energii elektrycznej.

Reklama

Więcej pieniędzy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowywał wówczas zmianę programu priorytetowego Mój Prąd w zakresie budżetu finansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko (FEnIKS) 2021-2027. – Zważywszy na możliwości pozyskania dodatkowej puli środków w ramach FEnIKS 2021 - 2027 na kontynuację programu Mój Prąd NFOŚiGW podjął decyzję o tym, by kontynuować nabór wniosków – informował we wrześniu NFOŚiGW. W środę 9 października Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że budżet programu zostanie zwiększony do 1,25 mld zł.

Warunki otrzymania dotacji

W ramach programu Mój Prąd 6.0 dotacją są objęte mikroinstalacje fotowoltaiczne zgłoszone do przyłączenia do sieci po 1 sierpnia 2024 r. Wówczas jednak te instalacje mają już być obligatoryjnie wyposażone w magazyn energii.