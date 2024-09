MAP broni spółki i chce wyższej ceny energii z wiatraków na Bałtyku. PGE podaje kwotę

PGE i Polenergia chcą wyższej ceny i zmiany warunków rozporządzenia

Z kolei same spółki energetyczne postulują już konkretne, wyższe kwoty. W ocenie Polskiej Grupy Energetycznej cena maksymalna zakupu energii z morskich farm wiatrowych na aukcji w II fazie wsparcia powinna wynosić ok. 570 zł/MWh, czyli o ok. 21 proc. więcej niż zaproponował resort klimatu. - Uwzględniając wszystkie parametry techniczne i wskaźniki referencyjne określone w treści uzasadnienia oraz stosując poprawny metodologicznie model finansowy do wyznaczenia ceny "strike price" w oparciu o metodologię LCOE, otrzymujemy wynikowo cenę dla roku planowanej aukcji 2025 na poziomie ok. 570 zł/MWh- podaje PGE w uwagach do projektu rozporządzenia MKiŚ.

Krytyczna jest także prywatna Polenergia i jej norweski partner Equnior przy projekcie Bałtyk I, która uważa, że zaproponowana przez MKiŚ cena maksymalna zakupu energii z morskich farm wiatrowych na aukcji w II fazie wsparcia urzeczywistnia ryzyko niezrealizowania wszystkich aktualnie rozwijanych w Polsce projektów morskich farm wiatrowych - Zaproponowana cena maksymalna nie tylko znacząco zwiększa ryzyko nieodbycia się aukcji w 2025 r., ale także urzeczywistnia ryzyko niezrealizowania wszystkich aktualnie rozwijanych w Polsce projektów morskich farm wiatrowych, w tym w szczególności najbardziej rozwiniętych projektów na Ławicy Środkowej - podano w uwagach Polenergii i Equinor do projektu rozporządzenia MKiŚ.

Polenergia i Equinor zwróciły w swoim piśmie, że zgodnie ustawą do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aukcji dla morskich farm wiatrowych, potrzebne są przynajmniej 3 projekty, które złożą w niej oferty.

Jak wynika z sygnałów rynkowych, na które powołują się obie firmy, spełnienie tego warunku dla aukcji w 2025 r. jest zagrożone już z przyczyn innych niż wysokość ceny maksymalnej.

-Zmniejszenie liczby potencjalnych uczestników tej aukcji przez wyznaczenie ceny maksymalnej na zbyt niskim poziomie dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwa fiaska aukcji w 2025 r., czyniąc je niemal pewnym - dodano.

Polenergia i Equinor stoją na stanowisku, że jedynie zorganizowana na konkurencyjnych warunkach aukcja może doprowadzić do określenia grona projektów, którym zostanie przyznane wsparcie.