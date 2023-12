Tauron buduje OZE w oparciu o współdzielenie sieci. Nowy duży projekt

Coraz więcej firm współdzieli sieci

Zasady podłączenia OZE do sieci elektroenergetycznej w formule współdzielenia przyłącza czyli „cable pooling” zostały określone w niedawnej nowelizacji ustawy o OZE. - Dzięki współdzieleniu infrastruktury przyłączeniowej i magazynom energii powstaje więcej możliwości budowy nowych farm wiatrowych i optymalizacji już pracujących źródeł OZE – wyjaśnia Wojciech Więcławek, prezes Tauron Zielona Energia.

Jest to drugi taki projekt w Polsce. We wrześniu br., w Konarach (woj. Wielkopolskie) portugalski EDP Renewables otworzył nową farmę fotowoltaiczną o mocy 45 MW. Nieopodal znajduje się farma wiatrowa Pawłowo (uruchomiona w 2013 r.), także należąca do EDPR, o mocy blisko 80 MW. Instalacja fotowoltaiczna korzysta z tego samego punktu odbiorczego, który od lat obsługuje farmę wiatrową. Współdzielenie sieci pozwala zagospodarować istniejące już warunki przyłączenia do sieci i miejsca, którego brakuje w systemie elektroenergetycznym.