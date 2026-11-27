MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ ELEKTROTERMEX

Jakie są perspektywy cen ciepła w Polsce? Czy przedsiębiorstwa powinny przygotować się na dalszy wzrost kosztów jego pozyskania?

W najbliższych latach należy liczyć się z presją na wzrost cen ciepła. Wynika ona przede wszystkim z konieczności transformacji sektora, który wciąż w dużej mierze opiera się na węglu. Modernizacja źródeł wytwarzania, rozwój nowych technologii i dostosowanie infrastruktury przesyłowej wymagają ogromnych nakładów inwestycyjnych. Część kosztów pokrywają fundusze strukturalne i programy wsparcia, jednak ich udział jest ograniczony. Pozostałe wydatki będą finansowane ze środków własnych przedsiębiorstw lub kredytów. Na koszty produkcji ciepła wpływają również ceny paliw i energii elektrycznej. W dłuższej perspektywie inwestycje powinny poprawić efektywność systemów i ograniczyć wydatki. Nie stanie się to jednak z dnia na dzień, dlatego firmy już dziś powinny szukać możliwości optymalizacji zużycia ciepła i poprawy efektywności energetycznej.

Jak wielkim wyzwaniem są rosnące koszty energii i ciepła dla przemysłu?

Ceny energii dla przemysłu w Polsce są praktycznie trzykrotnie wyższe niż cena gazu. Udział podatków w cenie energii wynosi prawie 39 proc., podczas gdy na rynku europejskim jest to około 20 proc. W takich warunkach polskim firmom trudno konkurować nie tylko z przedsiębiorstwami chińskimi i amerykańskimi, ale również europejskimi.

Na ile przedsiębiorstwa mogą samodzielnie ograniczyć koszty pozyskania energii i ciepła?

Poza działaniami systemowymi, takimi jak ogłoszone w lipcu 2026 r. przez Komisję Europejską kierunki zmian i rekomendacje dotyczące systemu ETS, potrzebne są również działania po stronie samych przedsiębiorstw. Sama zmiana źródła ciepła czy montaż fotowoltaiki nie wystarczą. Konieczne jest całościowe podejście: analiza profilu zużycia energii i gazu, a także sprawdzenie, czy zmiana godzin produkcji byłaby ekonomicznie uzasadniona. Pozwala to dostosować profil zużycia do bardziej elastycznych modeli zakupu mediów. Warto również przeanalizować energochłonność urządzeń produkcyjnych oraz możliwości odzysku ciepła, na przykład z silników i poszczególnych etapów procesu produkcyjnego. Istotne są także modernizacja węzłów cieplnych i sieci przesyłowych. Kluczem jest systematyczne i kompleksowe działanie.

Czy przedsiębiorcy dostrzegają potencjał oszczędności wynikający z poprawy efektywności energetycznej?

Według badania europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z 2026 r. 56 proc. respondentów wskazało obniżenie kosztów energii jako istotną motywację do inwestycji, a 44 proc. uznało wysokie koszty początkowe za główną barierę. Z kolei badanie Schneider Electric z 2026 r. pokazuje, że 48 proc. polskich firm nie prowadzi świadomego nadzoru nad zużyciem energii, a 38 proc. nie planuje inwestycji energetycznych w ciągu najbliższych dwóch lat. Nie chodzi więc o brak świadomości, lecz przede wszystkim o ograniczony dostęp do finansowania i brak doświadczenia w realizacji modernizacji. Pierwszym krokiem każdego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy korzysta z energii konwencjonalnej, czy cieplnej, powinien być audyt.

- Jakie możliwości optymalizacji zużycia ciepła i energii najczęściej ujawniają audyty?

W przypadku ciepła duży potencjał oszczędności wiąże się z odzyskiem ciepła odpadowego z procesów technologicznych i jego ponownym wykorzystaniem, na przykład do ogrzewania pomieszczeń socjalnych. Korzyści może przynieść również magazynowanie energii elektrycznej i cieplnej. Firmy mogą optymalizować profil zużycia, dostosowywać go do podaży energii i korzystać z tańszych godzin lub produktów dostępnych na giełdzie. Mogą też inwestować w fotowoltaikę, choć rozwiązanie to sprawdzi się przede wszystkim w mniejszych przedsiębiorstwach. W zakładach energochłonnych, takich jak huty, produkcja z instalacji fotowoltaicznej może być niewystarczająca wobec zapotrzebowania. Kolejnym kierunkiem jest modernizacja urządzeń. Coraz większą popularność zyskują również umowy PPA, zawierane bezpośrednio między producentem a odbiorcą energii. Zapewniają one większą stabilność i przewidywalność kosztów oraz umożliwiają korzystanie z energii odnawialnej.

Warto skorzystać z pomocy firmy audytorskiej, która całościowo przeanalizuje zakład: urządzenia, źródła ciepła, procesy produkcyjne oraz stan izolacji rurociągów i parociągów. Audytorzy mogą także pomóc dostosować zakupy energii do modelu pracy przedsiębiorstwa, wskazując zintegrowane działania dotyczące zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej.

Jak duże nakłady wiążą się z transformacją sektora ciepłowniczego i które obszary wymagają dziś najpilniejszych inwestycji?

Ponad 57 proc. ciepła w Polsce wciąż wytwarza się z węgla, a około 15 proc. z odnawialnych źródeł energii (OZE). Odchodzenie od węgla postępuje, ale jest procesem rozłożonym w czasie. Do 2040 r. na transformację ciepłownictwa ma zostać przeznaczone 214 mld zł. Połowa tej kwoty trafi na źródła wytwarzania, a około 50 mld zł na modernizację i rozwój sieci. Polska sieć ciepłownicza ma ponad 23 tys. km długości i należy do najdłuższych w Europie. Znaczna jej część ma 30–40 lat i jest już wysłużona. Modernizacja infrastruktury przesyłowej jest szczególnie ważna ze względu na pogarszające się właściwości izolacyjne i straty ciepła podczas przesyłu. Inwestycje w tym obszarze mogą przynieść realne oszczędności.

Jakie możliwości poprawy efektywności niesie rozwój technologiczny? Coraz powszechniej stosowana jest również sztuczna inteligencja.

Dobrze sprawdzają się kogeneracja, czyli jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej, oraz wytwarzanie ciepła z biomasy. Rozwijają się także magazyny ciepła – krótkoterminowe i długosezonowe – oraz wielkoskalowe pompy ciepła. Coraz większe znaczenie ma również odzysk ciepła odpadowego. Ciepłownictwo coraz mocniej łączy się z energetyką zawodową. Zyskuje na popularności technologia power to heat, polegająca na przekształcaniu nadwyżek energii elektrycznej w ciepło. Można w ten sposób wykorzystać na przykład nadwyżki energii z OZE w okresach szczytowej produkcji, unikając wyłączania instalacji. Służą do tego m.in. elektryczne kotły elektrodowe i oporowe, które szybko podgrzewają wodę lub inny czynnik grzewczy. Rozwijane są również sieci niskotemperaturowe czwartej i piątej generacji, powszechnie stosowane m.in. w krajach skandynawskich. Będą one zyskiwać na znaczeniu także w Polsce.

Ciepłownictwo przyszłości nie będzie oparte na jednej dominującej technologii. Będzie to system uzupełniających się rozwiązań, które pozwolą maksymalizować efektywność i optymalizować koszty. Poszczególne źródła będą pracować w różnych godzinach, wykorzystując elastyczne mechanizmy.

Czy takie nowatorskie rozwiązania mogą być stosowane również w pojedynczych przedsiębiorstwach, czy są zarezerwowane wyłącznie dla zakładów ciepłowniczych?

Oczywiście mogą z nich korzystać również firmy. Dostępne są dotacje, środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, białe certyfikaty oraz fundusz termomodernizacyjny. Punktem wyjścia powinien być audyt, który pozwala przeanalizować procesy i zaprojektować wydajny system.

Elektrotermex wytwarza komponenty dla sektora ciepłowniczego, ale czy świadczy też usługi doradcze dla firm?

W naszej grupie działa kilka podmiotów oferujących m.in. audyty. Projektujemy i nadzorujemy modernizacje, analizujemy potrzeby klientów oraz dobieramy rozwiązania do konkretnych warunków. Każdorazowo opieramy się na rzetelnej analizie i inwentaryzacji, a nie wyłącznie na przyjętych założeniach. Naszym zadaniem jest zaproponowanie technologii dopasowanych do działalności przedsiębiorstwa. Nawet ogólnodostępne urządzenia, takie jak kotły, wymagają odpowiedniego doboru sterowników i parametrów pracy. Zdarza się również, że firma dysponuje kilkoma źródłami ciepła, które trzeba połączyć w jeden sprawnie działający system. Dlatego proponowane rozwiązania są zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.

Od dwóch lat Elektrotermex jest częścią międzynarodowej grupy Viessmann Generations Group. Co to zmieniło w działalności firmy?

Dużo uwagi poświęciliśmy ujednoliceniu procesów zarządczych i operacyjnych oraz wdrożeniu norm jakości i bezpieczeństwa. Korzystamy z synergii zakupowych, dzięki którym większa skala zamówień pozwala uzyskiwać lepsze warunki. Ważna jest również wymiana know-how, wsparcie przy dużych inwestycjach i możliwość produkcji komponentów na zlecenie innych spółek grupy. Elektrotermex ma ugruntowaną pozycję na polskim rynku i działa w kraju od ponad 38 lat. Przynależność do grupy otwiera jednak dodatkowe możliwości współpracy z klientami komercyjnymi i rozwoju działalności B2B. Na rynkach zagranicznych poszczególne spółki grupy odpowiadają za konkretne kraje. Elektrotermex może obsługiwać m.in. Litwę, Łotwę, Estonię i Ukrainę. Transakcja przyniosła nam wiele korzyści i wierzę, że nasz potencjał będzie nadal rósł.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ ELEKTROTERMEX