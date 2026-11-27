Według danych Eurostatu na koniec 2025 roku w Polsce było 15,5 mln gospodarstw domowych. Nadal ogromna większość z nich korzysta z pewnej, ale jednocześnie nieelastycznej taryfy na sprzedaż energii elektrycznej, którą zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

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Na rynku są jednak dostępne także umowy sprzedażowe ze stałą ceną, a także oferty hybrydowe, łączące stawkę stałą z cenami dynamicznymi, zmiennymi, a także oferty w pełni bazujące na zmiennych taryfach. W umowach poza taryfami URE należy jednak uważać na tzw. opłaty handlowe, które mogą nas słono kosztować w przypadku choćby rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, czy przy okazji szoków cenowych na rynkach.

Co wpływa na wysokość domowego rachunku za prąd

Dla wysokości finalnych cen energii w Polsce kluczowe są kontrakty na Towarowej Giełdzie Energii – dotyczące stawek z dnia na dzień, jak i rocznych, a więc wolumenów dostarczanych na rok i/lub lata następne. Wartość obu głównych kontraktów są najwyższe od 2023 r., a więc od czasu kryzysu energetycznego wywołanego przez agresję Rosji na Ukrainę.

To m.in. skutek tego, że na europejskich rynkach rosną ceny uprawnień do emisji CO2 (które wpływają na koszty polskiej energetyki), a także ceny gazu (w efekcie m.in. wojny na Bliskim Wschodzie).

Rynek dnia następnego ma znaczenie dla firm, które uzupełniają swój portfel potrzebnej energii. Wpływa też na wysokość rachunków płaconych przez konsumentów posiadających tzw. taryfy dynamiczne.

Wciąż jednak największe znaczenie mają kontrakty na rynku terminowym energii elektrycznej, z dostawą na rok kolejny. To one są punktem odniesienia przy weryfikacji wniosków taryfowych spółek energetycznych na następny rok przez URE.

Firmy bowiem kontraktują z rocznym (albo i dłuższym) wyprzedzeniem energię, którą będą sprzedawać swoim klientom. To od tych kontraktów zależą ceny prądu na rok następny.

Dotychczas klienci mogli wybrać między stałą ceną prądu w ramach popularnej taryfy G11, gdzie ceny wymagają co roku zatwierdzenia przez prezesa URE, a funkcjonującymi na rynku od dwóch lat taryfami dynamicznymi, gdzie wysokość stawek za energię zależy od jej cen w danym momencie na Towarowej Giełdzie Energii.

Przewidywalność oznacza brak obniżek w ciągu roku

Stała cena energii przez dwa lub trzy lata to dla gospodarstw domowych realna alternatywa dla taryfy. Kluczowe pytanie brzmi jednak, kiedy taka umowa jest dla odbiorcy korzystna. Z perspektywy odbiorcy szczególnie istotne są trzy kwestie.

Taryfa i oferta rynkowa to dwa sposoby rozliczenia, niezależne od marki sprzedawcy. Prezes URE zatwierdza taryfy dla gospodarstw domowych m.in. dla PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea Sprzedaż i Energa Obrót, ale te same spółki oferują również umowy tzw. rynkowe.

E.ON Polska i Tauron Sprzedaż GZE są natomiast zwolnione z obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzenia. Symbol taryfy G11 widoczny w umowach oznacza jedynie rozliczenie jednostrefowe, a nie cenę zatwierdzoną przez URE. Stała cena zapewnia przewidywalność i chroni przed podwyżkami.

Umowa ze stałą ceną, czyli na co uważać

Na rynku są dostępne także wspomniane umowy sprzedażowe, na przykład ze stałą ceną przez okres dwóch lat. Od 30 kwietnia 2026 r. prawo energetyczne definiuje umowę na czas oznaczony z gwarancją stałej ceny. – Umowy zawarte przed tą datą pod hasłem „stała cena” warto ocenić na podstawie ich treści – zwraca uwagę Aleksandra Lindner, partner, adwokat, mediator sądowy z kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy.

Warunki takiej umowy oznaczają, że jeżeli ceny energii w okresie jej obowiązywania wzrosną, odbiorca nadal płaci stawkę z umowy. Jeżeli spadną, może płacić więcej niż odbiorcy rozliczani według taryfy.

– Przez cały okres jej obowiązywania nie zmieniają się ceny ani dodatkowe opłaty sprzedawcy, w tym opłata handlowa, a sprzedawca nie może wypowiedzieć takiej umowy przed upływem okresu, na jaki ją zawarto – mówi Aleksandra Lindner.

Warto jednak pamiętać, że rachunek nie jest całkowicie zamrożony, ponieważ opłat dystrybucyjnych i podatków sprzedawca nie ustala, a kwota faktury zależy również od zużycia.

Porównanie ofert, na które chcemy się zdecydować, powinno obejmować opłatę handlową, niezależnie od tego, czy oferta przewiduje stałą cenę.

– Przykładowo opłata wyższa o 30 zł brutto miesięcznie od tej w porównywanej ofercie oznacza 360 zł rocznie. Przy zużyciu 2000 kWh rocznie oferta z wyższą opłatą jest korzystniejsza dopiero wtedy, gdy energia jest tańsza o ponad 18 gr brutto za kWh, przy pozostałych warunkach bez zmian. Im mniejsze zużycie, tym większe znaczenie opłaty handlowej – tłumaczy Aleksandra Lindner.

Umowa ze stałą ceną może więc być korzystnym wyborem szczególnie dla odbiorców, którzy cenią stabilność wydatków. Przed jej podpisaniem warto jednak policzyć łączny koszt przy własnym zużyciu, porównać go z taryfą i innymi ofertami oraz sprawdzić, ile kosztuje wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Co jest w ofertach hybrydowych

W tym roku niemal wszyscy najwięksi sprzedawcy energii zaprezentowali nowe oferty, które kuszą niskimi cenami.

Przy tym opłacalność ofert z niższą ceną w weekendy w okresie od kwietnia do września w godzinach 10–16 (w Tauronie wszystkie weekendy w roku i bez podziału na godziny) będzie rosła wraz z dostosowaniem indywidualnego profilu zużycia energii. Im więcej energii klient zużyje w okresach niższych stawek (zamiast w dni robocze), tym niższa będzie średnia cena. W pozostałe dni tygodnia ceny mają wynosić tyle, ile do tej pory. Tu trzeba pamiętać, że to rozwiązanie z elastycznymi cenami energii, preferowane przez większych odbiorców energii, którzy mają np. samochód elektryczny czy pompę ciepła.

Jak się dowiadujemy, jedną z opcji, aby dać mieszkańcom możliwość korzystania z niższych cen energii w środku dnia, są taryfy hybrydowe, a więc łączące elementy stałej taryfy z dynamiczną. Takie oferty dotyczące korzystania z okresowo niskich cen energii w środku dnia lub w weekendy przedstawiły Energa, Enea i Tauron. Podobnymi rozwiązaniami dysponuje także E.ON, działający w Warszawie.

Nowe propozycje sprzedażowe mają zachęcić klientów do zmiany sposobu użytkowania energii poprzez poszukiwanie elastyczności i przekierowanie największego zużycia energii na dni, kiedy jest ona najtańsza. Każdy, kto ma taką możliwość i podejmie pewien wysiłek, może oszczędzić, ale i przy okazji wspomóc system energetyczny, który latem musi sobie radzić z rosnącym wyzwaniem nadwyżek zielonej energii. Jak przekonują sami sprzedawcy, nawet niewielka zmiana codziennych nawyków może przynieść oszczędności sięgające 500 zł rocznie.

Jednak jeśli przejdziemy do szczegółów tych ofert, to nie zawsze i nie dla wszystkich będą one korzystne. Największym wyzwaniem związanym z tymi ofertami są opłaty handlowe, a więc dodatkowy składnik rachunku, płacony co miesiąc, a nie tylko w okresie „taniego prądu”.

Opłata handlowa to forma zabezpieczenia przez spółki na wypadek skoków cen na rynku. Ta występuje we wszystkich formach tzw. umów sprzedażowych, a więc wszystkich ofert poza taryfą urzędową zatwierdzaną raz do roku przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dla przykładu, umowa sprzedażowa może obowiązywać przez 24 miesiące, ale jeśli klient rozwiąże umowę przed upływem okresu korzystania z warunków oferty, dany sprzedawcą może obciążyć go odszkodowaniem stanowiącym np. 50 proc. sumy opłat handlowych.

Taryfy dynamiczne wybierają nieliczni

Na rynku od dwóch lat są również oferty z pełnymi, dynamicznymi cenami energii, a więc odpowiadającymi w danym okresie rozliczeniowym (godzinowym) cenom giełdowym. URE opublikował w tym roku raport z monitorowania zawierania i stosowania umów z cenami dynamicznymi w 2025 r.

W ubiegłym roku liczba odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z nowego rodzaju umów wzrosła do ponad 4,8 tys. z zaledwie 135 w 2024 r. Jednocześnie udział umów z ceną dynamiczną w całym segmencie gospodarstw domowych był nadal znikomy i nie przekroczył 0,03 proc. odbiorców, którzy zużyli jedynie 0,05 proc. energii dostarczonej tej grupie.

Za dynamiczny wzrost w grupie gospodarstw domowych odpowiadają głównie sprzedawcy alternatywni, nie zobowiązani ustawowo do oferowania umów z ceną dynamiczną. Na koniec 2025 r. aż 4 503 umowy w tej grupie (93 proc.) były zawarte z takimi sprzedawcami. Jednocześnie warto pamiętać, że przy tego typu ofertach nasz sprzęt gospodarstwa domowego powinien być wyposażony w możliwość łączenia się systemem zarządzania energią, tak aby włączał się wówczas, kiedy jest najtaniej, a więc np. w ciągu dnia. To propozycje dla tych, którzy są w stanie maksymalnie przesunąć swoje największe zużycie energii na godziny w ciągu dnia.

W przypadku większości gospodarstwa domowych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych warto jednak pamiętać, że to w taryfie G11 regulowanej przez URE konsument nie płaci u sprzedawcy opłaty handlowej (jedynie abonament u operatora sieci dystrybucji – OSD, na rachunek za prąd składa się także opłata za przesył energii). O opłacalności rozstrzyga więc łączny koszt, a nie sama stawka za kilowatogodzinę.