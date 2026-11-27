Podstawą każdego kontraktu, niezależnie o jakim nośniku energii mówimy, powinno być uzasadnienie biznesowe. Zakup energii musi powinien być powiązany z celem biznesowym, wytworzeniem produktu lub usługi i osiągnięciem zysku.

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W czasie dużej zmienności cen, czego jesteśmy świadkami w tym roku, kluczowym wyzwaniem jest zarządzanie ryzykiem wolumenu. Kolejne ryzyka związane są z ceną i umową (a więc energią w zależności od rodzaju kontraktu) oraz z produktem końcowym.

Trzeba także zawsze uwzględniać ryzyko partnera biznesowego – że ten, z różnych powodów (bilansowych, sieciowych czy finansowych), energii nie dostarczy. I choć może się to wydać nieco abstrakcyjne, to zawsze trzeba pamiętać, że istnieje możliwość upadłości dostawcy, co prowadzi do przejścia na droższą sprzedaż rezerwową. Decyzje zakupowe muszą również uwzględniać regulacje prawne oraz strategię firmy.

Wyzwania przed kupującymi energię

Dużym wyzwaniem, koniecznym do opanowania, są ryzyka związane ze zmiennością. Należy odpowiedzieć na nie w taki sposób, by zminimalizować ich wpływ na cenę energii dla klientów końcowych, czyli przedsiębiorców. Muszą oni być aktywni, a nie pasywni na rynku energii – ten nie wybacza już bowiem apatyczności.

Aby płacić mniej i być konkurencyjnym, musimy – na tyle, na ile to możliwe – uelastycznić produkcję, aby korzystać z cen w momencie, kiedy na rynku są najniższe. Konieczne wydaje się więc zarządzanie zmiennością na rynku energii i wykorzystywanie dostępnych narzędzi produktowych i doradczych. Rynek terminowy nie jest tu jedynym produktem do dyspozycji.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, należy rozważyć, który sposób kontraktacji jest dla nas korzystny. Mamy do wyboru na przykład kontrakty ze stałą ceną. Dotychczas, jeszcze przed rozpędzającą się transformacją energetyczną, były one popularne, bo ułatwiały budżetowanie. Okazały się jednak bardzo ryzykowne w czasach dużej zmienności cen.

Na stole są także kontrakty spotowe. Choć krótkoterminowo ryzykowne, w długiej perspektywie często okazują się korzystniejsze. Zapewniają bowiem dużą elastyczność cenową i wolumenową.

Od dwóch lat każdy sprzedawca energii elektrycznej, który obsługuje ponad 200 tys. klientów, ma obowiązek przedstawić oferty z ceną dynamiczną. Tego typu umowa odzwierciedla wahania cen na rynkach energii elektrycznej, a w szczególności na Rynku Dnia Następnego lub Rynku Dnia Bieżącego. To jednak może być ryzykowne rozwiązanie, zwłaszcza dla tych, którzy dotychczas niespecjalnie interesowali się energią pobieraną z sieci. Jednocześnie może być korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy mogą dopasować swoje zużycie pod kątem cen na rynku. Na przykład ograniczyć konsumpcję energii w godzinach szczytu, kiedy jej koszty są wyższe.

Jakie kontrakty wybrać?

Bardziej skomplikowane formy sprzedaży mogą pozwolić na długoterminowe zyski. Chodzi o tzw. kontrakty transzowe (elastyczne/mieszane). Energia kontraktowana jest zgodnie z jej szacowanym przez firmy zużyciem. Są to transze roczne, kwartalne, miesięczne lub dobowe.

Przedsiębiorca może więc wybrać i zdecydować, ile energii chce kupić w transzach, a ile na rynku spotowym. Ma także możliwość aktywnego, a przede wszystkim świadomego zarządzania tym podziałem i kontraktowaniem energii w wybranym przez siebie momencie. Wszystko po to, by stworzyć własną strategię zakupową i skorzystać z okazji cenowych.

Są one jednak zalecane przede wszystkim tym odbiorcom, którzy są świadomi swojego poziomu zużycia i są w stanie elastycznie podchodzić do swojej produkcji i zużycia energii w ciągu dnia. Pozwalają one bowiem elastyczne zarządzanie portfelem zakupowym i minimalizację ryzyka.

Rozróżniamy przy tym transze procentowe i wolumenowe. Jeśli chodzi o te pierwsze, to dostawca upraszcza portfel klienta do rozkładu procentowego, co wiąże się z wyższym narzutem, gdyż ryzyko profilu jest po stronie dostawcy energii. Z kolei w przypadku transz wolumenowych, to klient bierze na siebie większą odpowiedzialność za kształtowanie portfela, co zazwyczaj skutkuje niższym narzutem.

Klient może dynamicznie zarządzać zakupem, dopasowując go do swojej sytuacji biznesowej (na przykład do danego modelu wyceny swoich produktów) lub pozostawić „pozycję otwartą”, która zostanie rozliczona po cenie spot (na przykład według średniej z Rynku Dnia Bieżącego).

Rozwiązaniem, które wydaje się idealne, ale jednocześnie niejednokrotnie jest trudne do realizacji, jest kontraktacja „back-to-back” polegająca na zabezpieczeniu takiego wolumenu, który odpowiada już sprzedanej własnej produkcji.

Sprzedawcy energii coraz częściej decydują się również za oferowanie odbiorcom wiedzy i porad

Na co zwrócić uwagę

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki i zmienne, warto trzymać się kilku kluczowych kwestii.

Przede wszystkim wskazana jest analiza własnych procedur zakupowych pod kątem czasu podejmowania decyzji, która pozwoli zidentyfikować wąskie gardła. Należy także ocenić, na którym etapie cyklu życia znajdują się posiadane punkty poboru i dostosować do tego strategię kontraktowania.

Kolejny element to zidentyfikowanie kluczowych ryzyk (wolumenu, rynku, partnera biznesowego) i rozważenie, które z nich można mitygować wewnętrznie, a które wymagają negocjacji z dostawcą. Co do samych kontraktów, warto rozważyć wdrożenie elastycznych kontraktów transzowych (wolumenowych lub procentowych) w celu zwiększenia elastyczności i skrócenia czasu reakcji na zmiany rynkowe.

Z kolei w przypadku jakichkolwiek wątpliwości klienta biznesowego warto skorzystać z pomocy tzw. opiekuna handlowego po stronie dostawcy energii w celu omówienia nowych rozwiązań, takich jak odkup energii i możliwości negocjacji warunków bilansowania.

To, na jaką formę kontraktu się zdecydujemy, zależy jednak od naszych potrzeb. Odbiorcy biznesowi o określonym profilu zużycia energii mogą być beneficjentami rozliczania się na rynku dnia następnego. Warunkiem jest jednak to, aby zaakceptowali ryzyko związane z jego zmiennością. Jest to stała cecha rynku spotowego.

Na rynku dnia następnego można ograniczyć ryzyko, ale nie ma możliwości, aby je całkowicie wyeliminować. Dlatego kluczowe jest zidentyfikowanie, co jest najważniejsze dla danego przedsiębiorcy, a więc czy krótkoterminowe korzyści z większym ryzykiem, czy też zabezpieczone dostawy, ale w stałej cenie.

Kluczem do sukcesu, a więc trafnego wyboru optymalnej oferty, jest zrozumienie własnych potrzeb w zakresie energii i dobór odpowiedniego produktu, który je zaspokoi. Obecnie takim produktem, który w dużej mierze zabezpiecza odbiorców energii przed wzrostami i zmiennością cen na rynku, ale pozostawia margines na optymalizację ceny, są wspominane produkty transzowe ubogacone o rynek spot.

W tym przypadku część kontraktu jest realizowana w wolumenie na spocie, a część pochodzi z kontraktu terminowego. W zależności od transzy dobieramy odpowiednią ilość energii na spocie. Mamy jednak na uwadze zmienność rynku i możemy podejmować decyzję o zakupach wolumenu w cenie stałej w krótkich, nawet kwartalnych wolumenach. Możemy także kupić energię w dłuższej perspektywie, jeśli pojawi się korzystna cena, a w pozostałą część zaopatrywać się na spocie.

Nie bać się pytać dostawcy energii

Przedsiębiorcy, myśląc o oszczędnościach w obszarze energii, powinni więc planować zarządzanie ryzykiem w celu optymalizacji ceny. Konieczna może być przy tym pomoc ekspercka.

To zresztą nowa forma aktywności sprzedawców energii, którzy poza samą dostawą energii coraz częściej decydują się również za oferowanie odbiorcom wiedzy i porad.

Jest to odpowiedź na zmieniające się potrzeby swoich klientów i ich rosnącą świadomość dotyczącą możliwości optymalizacji dostaw energii elektrycznej i sposobów korzystania z niej. Dlatego spółki sprzedające energię coraz częściej będą zmieniać funkcję czysto sprzedażową na doradczą i budować w swoich zespołach kompetencje, które pozwolą im zostać partnerem firm w zarządzaniu zmiennością na rynku energii.