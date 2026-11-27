Jak wynika z badania, które Urząd Regulacji Energetyki (URE) przeprowadził na przełomie kwietnia i maja 2025 r., wspólnie z agencją badawczą Smartscope, zaledwie 23 proc. respondentów potrafi określić roczne zużycie energii w swoim gospodarstwie domowym. I choć 88 proc. konsumentów wie, że rachunek składa się z opłat za zużycie energii oraz za jej dystrybucję, to jednak 38 proc. nie rozumie sensu tego podziału.

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Najczęściej w odpowiedziach respondentów wymieniane są opłaty sieciowe: stała (63 proc.) i zmienna (43 proc.) oraz opłata abonamentowa (62 proc.). Ok. 40 proc. badanych ocenia faktury za energię elektryczną jako czytelne (41 proc.) i zrozumiałe (40 proc.). Ponad połowa (56 proc.) uważa, że widniejąca na nich kwota należności do zapłaty jest łatwa do znalezienia.

Słaba wiedza Polaków o rachunku za prąd

Z badania wynika, że 66 proc. badanych obawia się niekontrolowanych podwyżek, 61 proc. nie ufa przygotowaniu państwa na kryzysy, a 69 proc. oczekuje większej kontroli cen. Samo pojęcie „taryfa” jest rozpoznawalne, ale bywa rozumiane powierzchownie.

Jedynie 29 proc. badanych deklaruje znajomość zasad ustalania cen energii. Również wiedza o źródłach energii i ich wpływie na środowisko jest ograniczona – zna je połowa konsumentów. Przypomnijmy, że taryfa to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne. Wprowadzana jest jako obowiązująca dla określonych odbiorców.

Brak wiedzy, czym różnią się taryfy od ofert sprzedażowych, może nieść ze sobą konkretne konsekwencje. Dla klienta zagrożeniem jest brak rzetelnego informowania o umowach sprzedażowych, bo klienci nie odróżniają ofert od taryf. Konsumenci często nie mają też wiedzy, że mogą wybrać między taryfą a ofertą sprzedażową, a to wynika m.in. z braku wiedzy, czym jest taryfa. W konsekwencji klienci nie mają też wiedzy o zaletach danego rozwiązania.

Często w ofertach sprzedażowych są dodatkowe opłaty, o których klienci nie mają pojęcia lub nie są o nich do końca informowani. Niektóre oferty sprzedażowe nie powinny być oferowane, bo nie są dostosowane do realnych potrzeb klientów. Sprzedawcy energii mogą często używać sformułowań, których klienci albo nie znają, albo mylnie interpretują, a bywa także, że klienci są wprowadzani w błąd.

Badanie opinii odbiorców energii wykazało, że jedynie czterech na dziesięciu konsumentów ocenia faktury za energię elektryczną jako czytelne i zrozumiałe. Jednocześnie ponad połowa deklaruje, że bez trudu znajduje na nich kwotę do zapłaty. Niższe oceny wystawiają częściej osoby, które odczuwają duże obciążenie domowego budżetu opłatami za energię, oraz te, które przyznają, że nie rozumieją zasad funkcjonowania rynku energii.

Konsumenci pozytywnie reagują na rozwiązania, takie jak graficzne przedstawienie zużycia, jasne opisy kwot i liczb oraz wyraźne wyróżnienie kwoty do zapłaty – np. poprzez kolor, pogrubienie lub oddzielenie jej przestrzenią. Negatywne wrażenia wiążą się natomiast z przeładowaniem treści, małą czcionką i brakiem przejrzystego układu.

Wykształcenie nie różnicuje konsumentów pod względem ich oceny faktur za energię. Na negatywną ocenę czytelności faktury wpływają duża ilość stłoczonego tekstu, niewyodrębniona kwota do zapłaty czy mała czcionka. Stąd wspomniany wynik wskazujący, że 23 proc. badanych potrafi wskazać roczne zużycie energii w swoim gospodarstwie domowym. Brak tej wiedzy utrudnia świadome wybory i analizę opłacalności ofert. Przekłada się to również na brak umiejętności analizy i porównania np. ofert alternatywnych sprzedawców czy szacowania wpływu korzystania z rozmaitych urządzeń na wysokość rachunku.

Z czego składa się faktura?

Przypomnijmy więc, że głównymi pozycjami na fakturze są opłata za zużytą energię elektryczną oraz opłaty dystrybucyjne. Ta pierwsza to należność za faktycznie wykorzystaną w gospodarstwie domowym energię. Opłaty dystrybucyjne to np. koszt jej dostarczenia do gospodarstwa. Opłata handlowa występuje tylko w przypadku, gdy klient posiada dodatkowe usługi. Wyjaśnijmy więc zasady rozliczeń i konstrukcję samego rachunku.

Same rozliczenia dzielimy na rzeczywiste i prognozowane. Rozliczenia odbywają się na podstawie odczytu licznika wskazującego zużycie energii elektrycznej. Odczyty te dzielimy na następujące typy: systemowy (szacowany przez sprzedawcę), fizyczny (wykonany przez pracownika sprzedawcy), zdalny (możliwy w przypadku nowego typu liczników), odbiorcy (podany przez klienta). W przypadku rozliczeń rzeczywistych stan licznika pozyskiwany jest co miesiąc lub dwa miesiące.

Wysokość rachunku jest uzależniona od zużycia energii. Klient może wybrać między rozliczeniem jedno- lub dwumiesięcznym.

– W przypadku rozliczeń prognozowanych inkasent odczytuje stan licznika raz lub dwa razy w roku. Klient może wnioskować o zwiększenie lub zmniejszenie prognozy. Faktura z prognozami jest wystawiana raz lub dwa razy na rok – dlatego gdy zużycie się zwiększy lub wzrosną ceny energii, na rachunku rozliczeniowym może pojawić się niedopłata. Możliwe jest też wystąpienie nadpłaty, jeżeli zużycie się zmniejszy – wyjaśnia nam Tauron.

Sam rachunek składa się z opłat za sprzedaż energii oraz opłat dystrybucyjnych.

Opłata za sprzedaż energii (największy udział w rachunku za energię, ok. 60 proc. jego wartości) to koszt zużycia energii wynikający z posiadanej grupy taryfowej (najczęściej G11). Jest to opłata zmienna, zależna od ilości pobranej energii. W tej części rachunku może też znaleźć się opłata handlowa – jeśli klient korzysta z oferty lub cennika zawierającego taką opłatę (ta występuje najczęściej w ofertach sprzedażowych poza taryfą).

Opłaty dystrybucyjne to koszty dostarczania energii do odbiorców. Dzielą się na dwie podgrupy (według podziału URE): opłaty na rzecz dystrybutora i opłaty wsparcia (tzw. transformacyjne).

Do tej pierwszej grupy zaliczamy opłatę sieciową stałą, opłatę sieciową zmienną, opłatę abonamentową i opłatę jakościową. Druga grupa to tzw. opłaty wsparcia, związane z finansowaniem mechanizmów wsparcia niezbędnych w procesie transformacji i liberalizacji rynku energii. Zalicza się do nich opłatę przejściową, opłatę mocową, opłatę OZE i opłatę kogeneracyjną. Wraz z postępującą transformacją to ta podkategoria może rosnąć i stanowić coraz większy udział w naszym rachunku za prąd.

Wszystkie te pozycje mogą przyprawić odbiorców indywidualnych o zawrót głowy. Stąd dochodzi do nieporozumień dotyczących wysokości rachunków za prąd.

Dlatego sprzedawcy energii starają się uprościć faktury na tyle, ile pozwala im na to prawo. W ubiegłym roku zaczęli przesyłać faktury wraz z podsumowaniem, w którym znajdują się tylko najważniejsze informacje o rozliczeniu.

Podsumowanie zawiera kwotę do zapłaty, klarowne określenie terminów płatności, dostępne sposoby płatności oraz informację o typie odczytu, na podstawie którego wystawiono fakturę. W domowym zarządzaniu energią przydatna jest również informacja o wielkości zużycia w analogicznym okresie poprzedniego roku.