MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z E.ON POLSKA

Zanim przedsiębiorstwo wybierze tę czy inną formę zakupu energii, musi ustalić, jaki poziom ryzyka jest w stanie zaakceptować i ile jest skłonne zapłacić za większą przewidywalność kosztów. Wszystko zależy od profilu działalności danej firmy.

Co firma chce poprawić

W dzisiejszych realiach rynkowych przedsiębiorcy nie muszą ograniczać się do zakupu energii po stałej cenie u jednego sprzedawcy. Zmiana ceny lub warunków zakupu to jednak inny rodzaj działania niż inwestycja we własne źródło energii, wymiana urządzeń czy zmiana organizacji pracy. Te ostatnie rozwiązania dotyczą wytwarzania lub zużycia energii. Co przyniesie korzyść w konkretnej firmie? O tym decydują m.in. sposób produkcji, godziny pracy, stan infrastruktury i plany na kolejne lata.

Punktem wyjścia jest zidentyfikowanie problemu, który firma chce rozwiązać. Następnie trzeba określić cele i dobrać narzędzie, które pomoże je osiągnąć.

Jeśli jest nim duże zużycie energii – trzeba przyjrzeć się procesom i urządzeniom. Jeśli firma potrzebuje większej przewidywalności wydatków, znaczenie mają również warunki zakupu energii. Z kolei plany zwiększenia produkcji wymagają spojrzenia na przyszłe zapotrzebowanie, a nie tylko na obecne rachunki.

Cele te mogą się łączyć, ale dobrze jest ustalić, który z nich jest najpilniejszy. A także po czym firma pozna, że udało się go osiągnąć.

Faktura to tylko efekt

Faktura jest ważną wskazówką przy ocenie kosztów energii w firmie. Widoczne na niej opłaty odzwierciedlają podjęte decyzje dotyczące warunków zakupu. Nie daje jednak pełnego obrazu sytuacji przedsiębiorstwa.

Dokument pokazuje, ile firma zapłaciła za energię. Nie każdy wzrost zużycia oznacza jednak to samo. Może wynikać z większej produkcji, ale także np. z pracy urządzeń poza godzinami, w których są potrzebne. Rozróżnienie tych sytuacji jest kluczowe przy ocenie kosztów energii.

– Dane o zużyciu energii są ważnym punktem wyjścia, ale same w sobie nie przesądzają o tym, jakie działania warto podjąć. Ich znaczenie ujawnia się dopiero wtedy, gdy zestawimy je z wiedzą o procesach zachodzących w firmie, jej planach rozwojowych i wyzwaniach operacyjnych. To pozwala dostrzec możliwości, które nie zawsze są oczywiste. Czasem będą to zmiany organizacyjne, innym razem inwestycje w nowe technologie lub inny sposób korzystania z energii – zwraca uwagę Małgorzata Eull, dyrektorka Pionu Klienta Biznesowego w E.ON Polska.

Przed podjęciem działań optymalizacyjnych warto więc zebrać rachunki i dostępne dane o zużyciu, a także informacje o godzinach pracy najbardziej energochłonnej części firmy, najważniejszych procesach i planowanych zmianach. Trzeba też wskazać ograniczenia: budżet, możliwości techniczne czy terminy, w których można przeprowadzić prace. Dzięki takiemu obrazowi można porównać oferty i urządzenia nie tylko pod względem ceny. Można też ocenić, czy proponowane rozwiązania odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa.

Które działania mają uzasadnienie biznesowe

Dopiero znając cel i sytuację przedsiębiorstwa, można we właściwy sposób podejść do analizy możliwych działań.

Oprócz nakładów i spodziewanych oszczędności liczy się również wpływ na codzienną pracę przedsiębiorstwa. Na przykład to, czy dane wdrożenie wymaga przestoju, czy pasuje do planów rozwoju i czy firma będzie mogła obsługiwać nowe rozwiązanie. Co ważne, projekt z krótkim okresem zwrotu nie musi odpowiadać na najważniejsze potrzeby firmy. Warto też ustalić, na jakich założeniach oparto wyliczenia i co może mieć wpływ na zmianę ich wyniku.

Nie ma zatem jednej ustalonej kolejności zmian, która będzie dobra dla wszystkich. W części firm uzasadnione będzie najpierw usprawnienie organizacji pracy, w innych – modernizacja urządzeń czy też przyjrzenie się sposobowi zakupu energii.

Planując kolejne działania, trzeba uwzględniać, jak ich skutki będą na siebie wpływać. Warto też zachować możliwość późniejszych modyfikacji, na przykład w razie zmiany zapotrzebowania na energię. Jeżeli przedsiębiorstwo planuje zmiany w produkcji, powinno uwzględnić je już przy ocenie przyszłego zapotrzebowania na energię.

Rozmowa o firmie, nie tylko o technologii

W takim podejściu rola firmy energetycznej wykracza poza samo przedstawienie oferty. Jak wskazuje Małgorzata Eull, wartością profesjonalnego partnera może być pomoc w zrozumieniu sytuacji danego przedsiębiorstwa i ocenie możliwych kierunków działania w powiązaniu z jego celami biznesowymi.

Rozmowa i analiza powinny więc dotyczyć również potrzeb, ograniczeń i planów. Pozwala to ocenić nie tylko, jakie rozwiązania są dostępne, lecz także które z nich mają w danym przypadku uzasadnienie.

– Transformacja energetyczna nie musi oznaczać jednego dużego projektu ani szybkiej rewolucji. Może być procesem stopniowych zmian, których zakres i tempo firma dostosowuje do swoich możliwości. Najważniejsze, by kolejne działania wynikały z przemyślanych decyzji, a nie z samej potrzeby inwestowania – podkreśla dyrektorka Pionu Klienta Biznesowego w E.ON Polska.

Jak podkreślają eksperci, przed pierwszą decyzją dotyczącą zmian kluczowa jest odpowiedź na trzy pytania: co chcemy poprawić? jakich informacji potrzebujemy, żeby wybrać działanie? po czym ocenimy jego efekt?

Odpowiedzi na te pytania pomagają przygotować się do rozmowy o zmianach, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Mogą też pokazać, że najpilniejsza potrzeba leży gdzie indziej, niż początkowo zakładano. Wtedy decyzje dotyczące energii wynikają z planu dla firmy, a nie z samej dostępności nowej technologii.

Siła Transformacji wsparciem dla biznesu

Z doświadczeniami różnych przedsiębiorstw, związanymi z transformacją energetyczną, można zapoznać się w ramach projektu Siła Transformacji, którego partnerem jest E.ON Polska. Informacje o konkursie, zasadach udziału i zgłoszeniach oraz regulamin są dostępne na stronie programu.

Duże przedsiębiorstwa oraz firmy z sektora MŚP mogą zgłaszać swoje strategie, plany i wdrożenia związane z transformacją energetyczną do II edycji konkursu. Nabór potrwa do 18 grudnia 2026 r. Tegoroczna edycja koncentruje się na świadomym zarządzaniu energią jako sposobie ograniczania kosztów, zwiększania odporności biznesowej i budowania przewagi konkurencyjnej.

I edycja konkursu przyciągnęła 60 zgłoszeń z różnych branż. Prezentowane projekty pokazały, jak przedsiębiorstwa traktują transformację energetyczną jako element zarządzania kosztami, ryzykiem i rozwojem, a nie wyłącznie jako inwestycję technologiczną. II edycja ma zebrać kolejne przykłady strategii, planów i wdrożeń realizowanych zarówno przez duże organizacje, jak i firmy z sektora MŚP.

– Pierwsza edycja Siły Transformacji pokazała nam, że firmy podchodzą do zmian bardzo pragmatycznie. Szukają rozwiązań dopasowanych do swojej skali, branży i możliwości inwestycyjnych, a ich decyzje wynikają zarówno z celów środowiskowych, jak i z potrzeby ograniczania kosztów oraz wzmacniania odporności biznesu – mówi Małgorzata Eull.

– W drugiej edycji chcemy szerzej dzielić się tymi doświadczeniami i pokazywać, że nie ma jednej drogi transformacji. Największą wartość mają konkretne przykłady, które pokazują, jak podobne wyzwania skutecznie rozwiązują inne organizacje – podkreśla przedstawicielka E.ON Polska.

Sposób korzystania z energii wpływa na koszty, odporność biznesu i możliwości rozwoju. Dlatego firmy coraz częściej świadomie zarządzają jej zużyciem: analizują dane o zużyciu, reagują na zmiany cen, dostosowują moment poboru energii do warunków rynkowych oraz planują inwestycje odpowiadające ich potrzebom. Tę ewolucję podejścia przedsiębiorstw odzwierciedla hasło II edycji projektu: „Energia, która zmienia biznes”.

Takie podejście pomaga lepiej kontrolować wydatki, ograniczać ryzyko i zwiększać stabilność działania. Jego elementem są również inwestycje we własne źródła wytwórcze i magazyny energii.

– Transformacja energetyczna nie sprowadza się wyłącznie do zmiany źródeł energii. Coraz częściej oznacza budowanie kompetencji pozwalających świadomie zarządzać zakupem, zużyciem i ryzykiem związanym z energią. Firmy, które wykorzystują dane do podejmowania decyzji, poprawiają efektywność energetyczną i aktywnie reagują na sytuację rynkową, zyskują większą przewidywalność działania oraz odporność na zmiany otoczenia. A zmian rynkowych, technologicznych i geopolitycznych w ostatnich latach nam nie brakuje – podsumowuje Bartosz Gott, członek zarządu E.ON Polska ds. handlu.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z E.ON POLSKA