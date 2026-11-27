Wysokie ceny węgla i gazu ziemnego stały się ponownie dużym zmartwieniem dla polskich ciepłowni. Węgiel kosztował w listopadzie w europejskich portach już niemal 147 dol. za tonę. To o 32 proc. więcej niż pod koniec 2025 roku. Podobnie dzieje się na rynku gazu ziemnego, gdzie cena paliwa pod koniec 2025 r. sięgała 30 euro za MWh, a pod koniec 2026 r. wynosi już ok. 100 euro za MWh.

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Jednocześnie na rynku energii i ciepła rynku coraz silniej widoczna jest potrzeba łączenia sektora ciepłowniczego z elektroenergetyką i rynkiem gazu. Mowa o tzw. sector couplingu, a więc łączeniu sektorów.

Takie połączenie daje nowe możliwości zakupu i sprzedaży, szeroko pojętego handlu energią przez ciepłownie, zwłaszcza małe i średnie, które dzięki procesowi modernizacji parku wytwórczego mają szansę na otwarcie na nowy segment działalności – rynek energii elektrycznej. Tu z kolei otwiera się przed ciepłowniami nowy wachlarz możliwości np. zakupu energii wówczas, kiedy jest tanio, magazynowania jej dzięki nowym rozwiązaniom i zamiany na ciepło.

Jest to dobre rozwiązanie dla ciepłowni nawet latem, bo można wykorzystać nadmiarową energię z odnawialnych źródeł energii (OZE) np. do podgrzania wody. To nowe możliwości zwiększania przychodów ciepłowni. Ich wykorzystanie nie jest jednak proste, a przede wszystkim jest to stosunkowo nowe rozwiązanie na polskim rynku energii.

W stronę elektryfikacji ciepłownictwa

Pojęcie tzw. elektryfikacji ciepłownictwa nabiera dziś konkretnego wymiaru. W takim ujęciu ciepłownictwo systemowe przestaje być jedynie odbiorcą paliw, a staje się elastycznym partnerem dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rozbudowane systemy i magazyny ciepła mogą sprawnie przechwytywać nadwyżki energii elektrycznej z OZE – wiatru i słońca – w momentach ich szczytowej generacji. W efekcie ciepłownictwo nie tylko nie traci na znaczeniu, ale staje się niezbędnym stabilizatorem dla rosnącej roli źródeł odnawialnych w Polsce.

Ciepłownictwo może pełnić ważną funkcję w stabilizowaniu systemu elektroenergetycznego. Elektrociepłownie i nowoczesne instalacje ciepłownicze mogą reagować na sytuację w systemie – np. zwiększając produkcję energii elektrycznej wtedy, gdy rośnie zapotrzebowanie. Równie ważna jest możliwość wykorzystania nadwyżek energii z odnawialnych źródeł. Gdy produkcja energii z wiatru lub słońca jest bardzo wysoka, część tej energii może zostać wykorzystana do produkcji ciepła.

Takie rozwiązania, określane jako Power-to-Heat, pozwalają przekształcać energię elektryczną w ciepło, które następnie może zostać dostarczone do miejskich sieci ciepłowniczych lub zmagazynowane na później. W praktyce oznacza to, że systemy ciepłownicze mogą działać jak ogromny magazyn energii dla całego systemu energetycznego. Integracja sektorów energetycznych to nie tylko kwestia stabilności poszczególnych systemów, ale także efektywnego użytkowania energii.

Potrzebna większa elastyczność systemu

Zmiana modelu funkcjonowania energetyki jest w dużej mierze efektem dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Energia ze słońca czy wiatru jest czysta, ale zmienna – jej produkcja zależy od pogody i nie zawsze pokrywa się z porami zapotrzebowania odbiorców.

Dlatego, aby ją wykorzystać, cały system energetyczny musi się stawać coraz bardziej elastyczny. Potrzebne są rozwiązania, które pozwolą zagospodarować nadwyżki energii w okresach jej dużej produkcji, a jednocześnie zapewnią stabilność dostaw wtedy, gdy energii w systemie jest mniej. I w tym właśnie miejscu coraz większą rolę zaczyna odgrywać ciepłownictwo systemowe.

Zimy są coraz krótsze, coraz mniej intensywne, a więc ciepłownie w kolejnych latach (z pewnymi wyjątkami) nie będą zarabiać już tylko na cieple. Wolumen sprzedaży ciepła spada, bo generalnie zimy mamy coraz łagodniejsze, postępuje także proces termomodernizacji budynków.

Już teraz jednak ciepłownie zarabiają dodatkowo na produkcji energii elektrycznej. A w przyszłości będą mogły zarabiać także na magazynowaniu ciepła.

Jak kupować i sprzedawać energię

Kluczowym, rynkowym elementem sector couplingu jest współpraca z sektorem gazowniczym i to na poziomie bezpośrednim, czyli kształtowania wzajemnych umów biznesowych. Te powinny być coraz bardziej elastyczne i odpowiadać na zapotrzebowanie i charakterystykę funkcjonowania sektora ciepłowniczego. To przede wszystkim wyzwanie dla małych i średnich ciepłowni, które dopiero uczą się nowego dla siebie rynku energii. Od czego więc zacząć przy łączeniu rynku energii, gazu i ciepła?

Od poszukiwania wspólnych synergii biznesowych, a jest ich coraz więcej. Jedną z coraz powszechniejszych form partnerstwa, która zaczyna być oferowana ciepłowniom, jest oferta odkupu energii. Jeśli dana ciepłownia będzie kupować od danego dostawcy gaz, a nie będzie miała co zrobić z nadwyżką wyprodukowanej energii, to ten dostawca gazu (coraz częściej) zaczyna oferować odbiór tej energii. Oczywiście kwestią indywidualną jest wynegocjowanie cen i oparcie rozliczeń na przykład o ceny giełdowe wybranego produktu.

Przejmowanie nadwyżek zielonej energii nie jest jednak panaceum na bolączki ciepłownictwa, nie zlikwiduje też w pełni nadwyżek zielonej energii. To jedna z możliwości pozwalająca uelastycznić oferty, na których ciepłownie i elektroenergetyka mogą zarabiać i ograniczać szeroko rozumiane straty.

Mogą powstawać magazyny ciepła, a także otwiera się już prawna przestrzeń dla magazynowania energii w tzw. kotłach elektrodowych. Działają one jak grzałka. Można ją włączyć, wyłączyć, jest bardzo elastyczna i to będzie pewien element układanki razem z np. gazowymi jednostkami kogeneracyjnymi. Pozwolą one produkować ciepłą wodę czy oddać ciepło do magazynów dobowych, a w przyszłości sezonowych.

Warto przy tym zawsze zachować bezpieczeństwo przy zawieraniu umów – nie zawsze najważniejsza jest atrakcyjna cena, ale pewność i stabilność dostaw w długiej perspektywie. Zasady zabezpieczenia dostaw to podstawa zachowania stabilności w biznesie, także gazowym. Nie zawsze kupowanie gazu czy energii tylko na spocie jest opłacalne. Krótkoterminowo faktycznie można zyskać i bazować na spekulacji. Długoterminowo to jednak zwiększanie ryzyka prowadzenia własnej działalności biznesowej.

Dlatego warto zawsze wyważyć swój portfel zakupowy i mieć w nim długoterminowe umowy, które nas zabezpieczają, ale i kontrakty, które pozwalają na elastyczność. To gra rynkowa, która zależy od danego biznesu i strategii.

Ważnym elementem monitorowania sytuacji jest śledzenie już nie tylko cen rynkowych na Towarowej Giełdzie Energii oraz stanu napełnienia magazynów gazu w Polsce i w Europie, ale także cen energii na rynku bilansującym, który odgrywa coraz większą rolę i jednocześnie otwiera nową gałęź działalności w handlu energią – jej sprzedaż i zakup przez ciepłownie.

Oczywiście podejmowanie kluczowych decyzji w świecie tak licznych zmiennych łatwe nie jest. Cena energii jest kształtowana przez wiele czynników, takich jak geopolityka, pogoda, relacje między popytem a podażą, awarie infrastruktury, zapełnienie magazynów gazu, popyt na LNG w Azji, ceny uprawnień do emisji CO2, a także gazu i węgla. Dochodzą do tego czynniki makroekonomiczne. Należy je rozpatrywać łącznie. Firmy, w tym także podmioty ciepłownicze, powinny budować kompetencje analityczne, by systematycznie zbierać i łączyć dane, budując całościowy obraz sytuacji i scenariusze decyzyjne.