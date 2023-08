Symboliczna zmiana lidera. Chiny prześcignęły Europę w przyszłościowej sferze

Energetyczne rekordy Chin

Dziś można z pewnością powiedzieć tylko jedno: rozgrywka o prymat w obszarze odnawialnych źródeł energii będzie zażarta, bowiem Chińczycy do transformacji swojej energetyki podchodzą serio – by nie powiedzieć: ambitnie. W czerwcu władze w Pekinie ogłosiły choćby, że na dwa lata przed zaplanowanym terminem osiągnęły symboliczny – i bardzo istotny – próg: połowa wytwarzania energii elektrycznej za Wielkim Murem opiera się dziś na źródłach innych niż kopalne. Na owe 50,9 proc. zainstalowanych mocy składają się przede wszystkim tradycyjne OZE: wiatrowe i fotowoltaiczne.

Na obecnym sukcesie przyspieszenie w Chinach się nie skończy. Jak szacuje amerykańska organizacja Global Energy Monitor, azjatyckie mocarstwo w 2025 r. będzie już produkować w OZE około 1200 GW energii – a to poziom, jaki oficjalne zapowiedzi Pekinu przewidują na rok 2030 r. Morskie farmy wiatrowe to tutaj zaledwie wierzchołek góry lodowej: już w pierwszym kwartale br. Chiny miały wybudować 228 GW w fotowoltaice, a to potencjał przewyższający łączne moce w PV reszty świata. Do tego można też dorzucić dynamicznie rozwijaną hydroenergetykę. Jak kilka miesięcy temu szacował magazyn „Scientific American” władze Chin przeznaczyły na rozwój OZE w 2022 r. astronomiczną kwotę 546 mld dolarów.

Warto tu zauważyć dwa aspekty „wielkiego energetycznego skoku” Chin. Z jednej strony, imponować może tempo i determinacja Pekinu: przebicie progu 50 proc. generacji zostało zadeklarowane przez Państwo Środka zaledwie w 2021 r., kiedy niewiele jeszcze wskazywało, by był on realny. Z drugiej strony, statystyki pokazują, że efekty tej transformacji są dziś w sporej mierze marnowane: realna konsumpcja energii w Chinach wciąż w większości (56,2 proc.) opiera się na węglu, a jedynie w 25,9 proc. na OZE, do których w statystykach zalicza się także energetykę nuklearną.

Ekologiczne problemy Chin

Biorąc pod uwagę fakt, że Chiny w poprzednich dekadach dosyć lekceważąco traktowały kwestie środowiskowe, a w energetyce stawiały na rozbudowę mocy w oparciu o konwencjonalne źródła (pod względem ilości emisji oraz konsumpcji węgla kraj ten jest globalnym rekordzistą) – ten zwrot może być zaskoczeniem. Wynika on, oczywiście, z oficjalnych decyzji o redukcji emisji, jakie zapadły jeszcze w 2020 r., ale najwyraźniej powszechnie spodziewano się, że Pekin będzie traktował je równie nonszalancko, jak robił to wcześniej.