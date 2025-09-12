Nowe otwarcie dla lokalnej energetyki?

Kongres odbędzie się w szczególnym momencie, gdy polska energetyka oczekuje na kluczowe decyzje co do kierunków dalszego rozwoju.

– Będziemy rozmawiać o przyszłości polskiej transformacji energetycznej i roli, jaką w tym „nowym otwarciu” powinna i może odgrywać energetyka rozproszona. Oczekujemy, że Kongres wskaże kierunki na przyszłość oraz dostarczy obiektywnych faktów i argumentów umożliwiających podejmowanie racjonalnych decyzji - podkreśla dr Sławomir Kopeć, pełnomocnik Rektora AGH ds. analiz strategicznych i wiceprzewodniczący Rady Programowej KER.

Właśnie w Krakowie mają paść odpowiedzi na pytania o potencjał lokalnej energetyki i uwarunkowania jej optymalnego wykorzystywania w praktyce.

Decydenci i praktycy w jednym miejscu

W debatach kongresowych będą uczestniczyć osoby, które realnie decydują o kierunku polskiej energetyki. W wystąpieniu otwierającym kongres minister energii Miłosz Motyka przedstawi założenia polityki energetycznej Polski zawarte w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu.

O roli energetyki rozproszonej w polskiej transformacji obok ministra Motyki dyskutować będą Renata Mroczek, prezeska Urzędu Regulacji Energetyki, Wojciech Wrochna, wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możliwości realizacji polityki rządu przeanalizują liderzy biznesu (Tomasz Drzał, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Sławomir Hinc, prezes Izby Gospodarczej Biogazu i Biometanu, a także Maciej Mróz, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej), samorządu terytorialnego (Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich) i nauki (Jerzy Lis, rektor AGH w Krakowie).

Podczas sesji otwierającej kolejny dzień kongresu nad tym, jak wykorzystać potencjał lokalnej energetyki dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki i dobrostanu obywateli, zastanawiać się będą przedstawiciele rządu (Michał Jaros, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i Maria Mrówczyńska wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego) oraz przedstawiciele biznesu (Maciej Drozd ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Piotr Targiński z Pracodawców RP), samorządu (Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa) i wiodący eksperci (Edwin Bendyk z Fundacji Batorego, Marcin Korolec z Instytutu Zielonej Gospodarki i Paweł Torbus z McKinsey&Company).

Tematy, które zdecydują o przyszłości

Obecność wiodących postaci polskiej transformacji daje gwarancję konstruktywnych dyskusji zarówno na poziomie strategicznym, jak i praktycznym, operacyjnym. Podczas gdy debaty w ramach sesji plenarnych będą się koncentrować na kierunkach rozwoju polskiej energetyki i miejscu w niej energetyki rozproszonej, prawie trzydzieści sesji tematycznych skupionych w sześciu ścieżkach programowych zapewni przestrzeń do pogłębionych analiz istotnych kontekstów i uwarunkowań rozwoju energetyki rozproszonej.

Główne tematy dyskusji obejmą problemy i szanse rozwoju technologii kluczowych dla transformacji (biogaz i biometan, „mały atom”, wodór jako paliwo i nośnik energii, granice stosowania OZE w systemie, magazynowanie energii, IT w energetyce, innowacje w sieciach). Odrębne sesje będą poświęcone przyszłości lokalnych inicjatyw energetycznych, energetyce w gminach (ciepłownictwo, lokalne systemy bilansowania) oraz wykorzystywaniu możliwości energetyki rozproszonej dla zwiększania konkurencyjności przemysłu, poprawy efektywności energetycznej budynków i rozwijania nowych modeli mobilności. Kolejne ścieżki obrad poświęcone będą aspektom finansowym, gospodarczym i prawnym oraz organizacji badań i edukacji dla transformacji.

Doświadczenia dla przyszłości

W dyskusjach o przyszłości nie powinno zabraknąć głosu tych, którzy kreowali politykę energetyczną Polski w ostatnich 30 latach. Swoje recepty i rekomendacje przedstawią Tadeusz Syryjczyk, Janusz Steinhoff, Jacek Piechota, Piotr Woźniak, Waldemar Pawlak i Jadwiga Emilewicz - ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę w kolejnych rządach III RP.

Poszukiwanie konsensusu

Nawet najlepsze plany mogą się nie udać, jeśli zabraknie woli politycznej ich wprowadzenia. Dlatego podczas sesji wieńczącej KER posłowie z głównych ugrupowań sejmowych (Koalicja Obywatelska, Konfederacja, Lewica, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość) przedstawią swoje wizje przyszłości polskiej energetyki oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwy konsensus wokół kształtu polskiej transformacji energetycznej i jaką w niej rolę powinna pełnić energetyka rozproszona.

Różnorodność perspektyw

Sesjom plenarnym i tematycznym towarzyszyć będą liczne wydarzenia towarzyszące. Zainteresowani będą mogli uczestniczyć w praktycznych warsztatach dla przedsiębiorców i samorządowców oraz zapoznać się z prezentacjami najciekawszych, wartych powielenia rozwiązań. Podczas kongresu poznamy kolejnego laureata nagrody Kreator Nowej Energetyki, a także zwycięzców konkursów na dobre praktyki energetyki rozproszonej, inicjatywy energetyczne gmin oraz na najlepsze książki poświęcone transformacji energetycznej (Książka w Temacie).

- Największą wartością Kongresu jest różnorodność perspektyw. Spotykają się tu przedstawiciele wszystkich środowisk zaangażowanych w rozwijanie energetyki rozproszonej. To unikatowy moment, gdy układanka jest kompletna - podsumowuje dr Sławomir Kopeć.

Rejestracja trwa

Kongres będzie miejscem spotkania samorządów, przedsiębiorców, inwestorów, operatorów sieci i środowiska naukowego. Dzięki modułowej formule uczestnicy mogą wykorzystać program do swoich potrzeb, a kuluarowe rozmowy mogą stać się początkiem nowych projektów. Zapraszamy do Krakowa! Rejestracja na wydarzenie jest otwarta, udział jest bezpłatny.

Strategiczny partner medialny: Rzeczpospolita

Materiał Promocyjny