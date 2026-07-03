„Przewidywane średnioroczne nakłady inwestycyjne wyniosą około 6,5 mld zł, z czego blisko 40 proc. spółka zamierza przeznaczać na projekty rozwojowe. Dodatkowo około 2 proc. wartości nakładów na inwestycje rzeczowe w kraju będą stanowić wydatki na realizację prac badawczo-rozwojowych obejmujących rozwiązywanie wyzwań technologicznych w obszarze produkcji górniczej i hutniczej, kwestie zrównoważonego rozwoju, a także projekty i innowacje otwierające nowe kierunki rozwoju działalności” – podano w komunikacie giełdowym spółki.

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KGHM stawia na rozwój i wysoką produkcję

Wśród celów strategii na lata 2026–2030 wymieniono także utrzymanie średniorocznej produkcji miedzi płatnej na poziomie 730 tys. ton, z czego około 80 proc. ma pochodzić z aktywów krajowych (w tym 180 tys. ton ze złomów), a 20 proc. – z aktywów zagranicznych. Spółka chce również utrzymać średnioroczną produkcję srebra na poziomie 1290 ton oraz produkcję molibdenu na poziomie 4 mln funtów.

Kolejnym celem jest utrzymanie wartości średniorocznego skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA na poziomie 12 mld zł oraz marży EBITDA na poziomie 25,6 proc., przy założeniu średniorocznej ceny miedzi wynoszącej 11 454 dol. za tonę, ceny srebra na poziomie 58,18 dol. za uncję oraz kursu dol./zł wynoszącego 3,56.

„Nadrzędnym celem strategicznym GK KGHM jest rentowne wydobycie surowców z perspektywą po 2055 r. Strategia GK KGHM 2055+ definiuje misję »Innowacja w każdym gramie miedzi« oraz wizję »Odpowiedzialne wydobycie dla przyszłych pokoleń«” – podano.

KGHM Polska Miedź jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Spółka odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej, a polskie zasoby tego metalu stanowią około 85 proc. zasobów europejskich.