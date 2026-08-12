Centralne obchody Dnia Energetyka zorganizowano w środę w Bełchatowie, gdzie swoją siedzibę ma PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK). To największy w kraju producent węgla brunatnego, a także największy wytwórca energii elektrycznej, pokrywający ponad 25 proc. zapotrzebowania na energię w Polsce.

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W odczytanym podczas uroczystości liście premier Donald Tusk przekazał pracownikom sektora podziękowania i wyrazy uznania za ich codzienną pracę.

„Bełchatów od pięciu dekad pozostaje sercem polskiej energetyki. To miejsce, w którym praca wielu pokoleń górników i energetyków stworzyła fundament rozwoju gospodarczego naszego kraju” – napisał szef rządu.

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Premier zaznaczył, że przed Polską stoi dziś jedno z największych wyzwań rozwojowych w postaci budowy nowoczesnego i konkurencyjnego systemu energetycznego. Wyjaśnił, że rosnące zapotrzebowanie na energię w kolejnych latach już teraz wymaga odważnych decyzji, w tym m.in. inwestycji w odnawialne źródła energii, sieci przesyłowe, magazyny energii oraz „fundamentalnie ważną” dla całego procesu energetykę jądrową.

„Transformacja nie oznacza odejścia od dorobku polskiej energetyki. Przeciwnie – jej powodzenie zależy od wykorzystania potencjału ludzi, przedsiębiorstw i regionów, które przez lata budowały bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szczególnie ważne jest, by była ona impulsem rozwojowym, dawała nowe miejsca pracy oraz umożliwiała jak najszerszy udział krajowych firm w realizacjach strategicznych inwestycji” – podkreślił Tusk.

Prezes PGE GiEK Jacek Kaczorowski: Gdy zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie, jesteśmy gotowi

Prezes PGE GiEK Jacek Kaczorowski zwrócił uwagę, że energia przestała być wyłącznie towarem i stała się dobrem strategicznym.

Przekonywał, że należące do spółki elektrownie w Bełchatowie, Opolu, Rybniku, Turowie i Dolnej Odrze to nie tylko wolumen wyprodukowanej energii, ale przede wszystkim nienaruszalny fundament stabilności całego systemu elektroenergetycznego.

– Gdy zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie i system potrzebuje pewnych dyspozycyjnych źródeł, jesteśmy gotowi. Udowodniliśmy to podczas minionej, niezwykle mroźnej zimy. Potwierdzamy to również dzisiaj, w czasie rekordowych upałów i letnich szczytów zapotrzebowania na energię elektryczną – zapewnił.

Poinformował, że w sezonie zimowym średniomiesięczny udział należących do PGE GiEK jednostek w krajowej produkcji energii wynosił około 27 proc., sięgając w szczytach 41 proc. Z kolei latem, w porach wieczornych i nocnych, udział ten niemal codziennie wynosił około 40 proc., a w kluczowych momentach dochodził do 47 proc.

– Te twarde dane to coś więcej niż dowód naszej dzisiejszej pozycji. Są wskazówką na przyszłość. Pokazują bezsprzecznie, że bezpieczna transformacja wymaga rozwiązań, które gwarantują stabilność systemu w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze dnia. Dlatego chcę wyraźnie podkreślić: transformacja energetyczna nie polega na zastąpieniu jednej technologii drugą. Polega na budowie systemu, który będzie nowoczesny, bezpieczny i odporny na wyzwania – tłumaczył Kaczorowski.

Zdaniem szefa PGE GiEK filarem energetyki przyszłości, obok źródeł odnawialnych, będzie energia z atomu. Wskazał, że Bełchatów – dzięki istniejącej już infrastrukturze, sieci przesyłowej i kompetencjom kadr – jest jednym z najlepiej przygotowanych miejsc do budowy wielkoskalowej elektrowni jądrowej. Wyraził przekonanie, że dzięki realizacji tego typu inwestycji kompleks pozostanie sercem polskiej energetyki także w kolejnych dekadach.

– Odpowiedzialność spoczywa na nas. Nie wiemy, jak będzie wyglądała polska energetyka za 30 lat, ale jednego możemy być pewni: będzie oparta na decyzjach, które podejmujemy dzisiaj – dodał.

Obecny w Bełchatowie wiceminister energii Konrad Wojnarowski zadeklarował, że transformacja energetyczna Polski nie odbędzie się bez Bełchatowa. Podkreślił, że region pozostaje jedną z preferowanych lokalizacji dla budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Zaznaczył, że płynne przejście od węgla do atomu w tym miejscu ma głęboki sens ekonomiczny i społeczny, gwarantując zachowanie wysokospecjalistycznych miejsc pracy i statusu Bełchatowa jako serca polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe dla najbardziej zasłużonych energetyków.

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego, a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywającym ok. 26 proc. krajowego zapotrzebowania na energię. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie, w którego okolicach od ponad 50 lat działa największa elektrownia w Polsce. Spółka w samym Bełchatowie zatrudnia bezpośrednio ok. 6,3 tys. osób, w tym ponad 2,3 tys. w elektrowni oraz przeszło 3,5 tys. w spółkach zależnych.