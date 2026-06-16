Debiut giełdowy Lumina Metals. Jordan Pandoff prezes Lumina Metals oraz prezes GPW Tomasz Bardziłowski
Spółka dotychczas była notowana na kanadyjskiej Toronto Stock Exchange. Spółka zadebiutowała tam pod koniec kwietnia. Pierwsza rekomendacja dla akcji Lumina Metals autorstwa Michała Kozaka, analityka Trigon DM, z 15 czerwca zaleca „kupowanie” akcji Lumina Metals, z ceną docelową 16 dol. kanad. (41,89 zł). Jego zdaniem nasz kraj może dysponować jednymi z największych w Europie, niezagospodarowanymi do tej pory złożami miedzi i srebra. Chodzi zwłaszcza o te znajdujące się w okolicy Nowej Soli (woj. lubuskie).
Akcje spółki Lumina Metals są obecnie notowane równolegle w Polsce oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX) w Kanadzie, z oczekiwaniem na wprowadzenie akcji na Giełdę Papierów Wartościowych w Nowym Jorku w 2027 r.
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– To siódma spółka w ogóle, która debiutuje w tym roku na GPW, ale ta jest bardzo wyjątkowa. Mówimy o kanadyjskiej firmie, która rozwija swoje kluczowe projekty tutaj w Polsce. Lumina jest w Polsce ponad dekadę i rozwijała projekty górnicze m.in. w Nowej Soli. Ma potencjał na stworzenie jednego z najważniejszych odkryć miedzi i srebra w Europie w ostatnich latach. Dla tego projektu firma zyskała ponad 400 mln dol. na giełdzie w Toronto. To kapitał, który będzie inwestowany w Polsce – mówił prezes GPW Tomasz Bardziłowski.
Do obrotu na GPW wejdzie ponad 109 mln akcji Lumina Metals. W kwietniu spółka przeprowadziła pierwszą publiczną ofertę. Inwestorzy objęli niespełna 25 mln nowych walorów oraz prawie 7,5 mln papierów już istniejących, które sprzedał Kestrel Holdings, fundacja należąca do przewodniczącego rady dyrektorów, Rossa Beaty’ego. W efekcie Lumina Metals pozyskała 312,5 mln dol. kanad. (przeszło 0,8 mld zł), a Kestrel Holdings 93,7 mln dol. kanad. (prawie 0,25 mld zł). Z kolei wartość całej oferty publicznej sięgnęła 406,2 mln dol. kanad. (ponad 1 mld zł).
Kurs akcji kanadyjskiej spółki Lumina Metals szybko rośnie i na otwarciu w pierwszym dniu notowań wzrósł na GPW o 19,05 proc. do 35,5 zł.
Od 2011 r. Lumina Metals, wraz z zespołem polskich geologów i inżynierów, realizuje największy od ponad pół wieku prywatnie finansowany program poszukiwań złóż miedzi i srebra w Polsce. Dzięki niemu spółka odkryła i udokumentowała trzy światowej klasy złoża tych metali, w tym złoże „Nowa Sól”.
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„Naszym zdaniem potencjał ekonomiczny płynący z odblokowania tego złoża – obejmujący krajowe wydobycie miedzi, wzrost regionalnego PKB, zatrudnienie oraz przyszłe wpływy podatkowe – jest zbyt duży, by projekt miał zostać zaniechany przez obecny, niekorzystny na tle jurysdykcji z innych krajów reżim podatkowy w górnictwie” – stwierdzono w rekomendacji. Zdaniem Kozaka kluczowe pytanie dotyczy tego, czy Lumina Metals zdoła zachęcić do współpracy KGHM jako naturalnego odbiorcę produkowanego w przyszłości koncentratu miedzi i srebra.
Spółka duże nadzieje wiąże ze złożem Nowa Sól. Projekt jest na etapie przygotowania kopalni i uzyskiwania pozwoleń. Trwa też kolejny etap wierceń. Jordan Pandoff, prezes spółki, liczy, że otrzyma koncesję wydobywczą na złoże Nowa Sól w 2030 r. Wówczas będzie mogła ruszyć budowa kopalni, która potrwa od czterech do pięciu lat. W efekcie wydobycie mogłoby zacząć się najwcześniej w 2035 r.
– Miedź i srebro stają się coraz ważniejszymi metalami strategicznymi. Są niezbędne do powstania i sprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej, energetyki odnawialnej, sztucznej inteligencji, centrów danych oraz nowoczesnych systemów obronnych. Metale te stanowią podstawę bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności przemysłowej, a także suwerenności narodowej – mówił Jordan Pandoff, CEO Lumina Metals.
Głównym elementem budującym wycenę firmy są bogate złoża tych surowców w zachodniej Polsce (głównie flagowy projekt Nowa Sól oraz Sulmierzyce i Mozów). W ciągu najbliższych pięciu lat spółka chce zainwestować w Polsce około 1 mld zł. Dotychczasowe inwestycje Lumina Metals w Polsce przekroczyły 500 mln zł.
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