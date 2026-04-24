W zakładzie ArcelorMittal ponownie uruchomiono wielki piec nr 3
Jak informuje portal wnp.pl, oddział ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej, znany historycznie jako Huta Katowice, wznowił pracę wielkiego pieca nr 3. Wydarzenie zakończyło etap prac modernizacyjnych i przywraca zakładowi jego maksymalną wydajność. Inwestycja, której koszt wyniósł 60 mln zł, stanowi fundament krajowej metalurgii, gdyż dąbrowska huta pozostaje jedynym miejscem w Polsce wykorzystującym technologię wielkopiecową do wytopu stali.
Uruchomienie instalacji zbiegło się z wizytą roboczą ministra aktywów państwowych, Wojciecha Balczuna. Szef MAP wziął udział w inauguracji obchodów 50-lecia produkcji w dąbrowskim zakładzie. Portal wnp.pl przypomina, że historia hutnictwa w tym miejscu rozpoczęła się 3 grudnia 1976 roku, kiedy to z wielkiego pieca nr 1 popłynęła pierwsza surówka żelaza. Obecna obecność przedstawicieli rządu podkreśla strategiczną rolę zakładu w polskim przemyśle ciężkim.
Działalność ArcelorMittal Poland opiera się w dużej mierze na zasobach wewnętrznych oraz współpracy z polskimi partnerami. Według danych wnp.pl, firma w procesie produkcji wykorzystuje 80 proc. węgla pochodzącego z krajowych kopalń oraz niemal wszystkie niezbędne topniki od lokalnych dostawców. Co istotne, 100 proc. koksu zabezpiecza własna koksownia w Zdzieszowicach.
Współpraca z polskimi podmiotami przekłada się na konkretne przepływy finansowe. Przykładem jest podpisana niedawno umowa z Jastrzębską Spółką Węglową na rok 2026, której wartość opiewa na 2,1 mld zł. Firma kooperuje łącznie z około 3000 dostawców, wśród których znajdują się tacy giganci jak Orlen, PKP Cargo czy Tauron.
Zwiększenie potencjału dąbrowskiej huty jest interpretowane jako potwierdzenie zaangażowania inwestora w polski rynek. Od 2004 roku ArcelorMittal Poland zainwestował w krajowe zakłady łącznie ok. 11,5 mld zł. Jak podkreśla wnp.pl, produkcja stali w kraju traktowana jest jako „strategiczne zobowiązanie firmy”, a oddział w Dąbrowie Górniczej stanowi centralne ogniwo dostaw dla wielu gałęzi gospodarki.
