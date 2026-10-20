Z tego artykułu dowiesz się: Na jakich zasadach można uzyskać nawet 19 tys. zł dofinansowania i od czego zależy jego ostateczna kwota.

Dlaczego pochodzenie magazynu energii po raz pierwszy wpłynie na wysokość otrzymanego wsparcia.

Jakie kluczowe warunki techniczne, w tym dotyczące pracy wyspowej, musi spełniać instalacja objęta dotacją.

W jaki sposób program ma zwiększyć autokonsumpcję energii i wpłynąć na stabilność krajowej sieci elektroenergetycznej.

Nabór wniosków potrwa do 1 października 2027 r. lub do wyczerpania dostępnych pieniędzy. To już druga odsłona. W pierwszym etapie wsparcia finansowanego z pieniędzy KPO dofinansowano ponad 5 tys. przydomowych magazynów energii elektrycznej, przeznaczając na ten cel około 112 mln zł. Nabór trwał od końca marca do połowy czerwca tego roku. Teraz rząd ma nadzieję na znacznie więcej chętnych, a tym samym długoterminowy wpływ łagodzący nadwyżki energii latem, z którą nie ma co zrobić, kiedy chwilowa podaż energii przewyższa popyt na nią.

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Liczba domowych magazynów energii rośnie. Kto może ubiegać się o wsparcie?

Jak wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w pierwszym kwartale 2024 r. liczba przydomowych magazynów energii w Polsce przekroczyła 10 tys. Nieco ponad dwa lata później, w czerwcu 2026 r., dzięki wsparciu zakupu magazynów i rozwoju tego rynku, było ich już około 150 tys. Celem jest przekroczenie poziomu 200 tys. takich instalacji w polskich domach na koniec 2027 r. Jak przekonuje NFOŚiGW, rozwój magazynowania energii ma wspierać dalszą transformację energetyczną kraju, zwiększać wykorzystanie energii odnawialnej oraz wzmacniać odporność krajowego systemu elektroenergetycznego.

– Energetyka prosumencka w Polsce rozwija się dynamicznie. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko wytwarzanie energii z OZE, ale również jej efektywne magazynowanie. Dzięki magazynom energii prosumenci mogą w większym stopniu wykorzystać energię produkowaną na własne potrzeby, ograniczyć rachunki za prąd i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa domowego. Odpowiadamy na rosnące zainteresowanie tego typu rozwiązaniami, a jednocześnie chcemy bardziej promować local content i bezpieczeństwo wspieranych instalacji – mówi Paweł Augustyn, wiceprezes NFOŚiGW.

Nowa odsłona programu jest skierowana do osób fizycznych będących prosumentami posiadającymi mikroinstalację OZE przyłączoną do sieci elektroenergetycznej. Wsparciem zostaną objęte magazyny energii o pojemności co najmniej 10 kWh, przy czym pojemność urządzenia musi stanowić minimum dwukrotność mocy szczytowej instalacji PV, oraz magazyny ciepła o pojemności co najmniej 100 litrów. Jak wskazuje NFOŚiGW, warunkiem uzyskania dofinansowania dla magazynu energii będzie m.in. wyposażenie instalacji w system zarządzania energią (EMS) oraz zapewnienie możliwości pracy wyspowej, pozwalającej na awaryjne zasilanie domu podczas przerw w dostawie energii.

Wysokość dotacji na magazyn energii

Maksymalna wartość dofinansowania może sięgnąć 19 tys. zł na jeden Punkt Poboru Energii. Jak tłumaczy NFOŚiGW, program ma na celu zwiększenie autokonsumpcji energii z OZE oraz wesparcie stabilnej pracy krajowej sieci elektroenergetycznej.

Jak działa przydomowy magazyn energii Foto: PAP

Maksymalna wysokość wsparcia wyniesie do 16 tys. zł dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing (rynkowy, mniej korzystny sposób rozliczenia produkowanej energii), do 8 tys. zł dla prosumentów korzystających z systemu net-metering (korzystniejszy system oparty na ilościowym rozliczaniu energii). Fundusz podkreśla, że nie ma konieczności zmiany sposobu rozliczania się z wyprodukowanej energii elektrycznej. – System rozliczania będzie mieć wpływ jedynie na wysokość dofinansowania. Pozostałe wymogi programu pozostają niezmienne – zapewniają urzędnicy.

W przypadku magazynów ciepła przewidziano dofinansowanie do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 tys. zł. Minimalna pojemność magazynu ciepła to 100 dm3 (1 dm3 = 1 litr). Łączna wartość wsparcia dla jednego Punktu Poboru Energii może osiągnąć 19 tys. zł.

Dotacja do magazynu energii elektrycznej ma pokryć do 30 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym nie będzie mogła przekroczyć 800 zł na każdą 1 kWh pojemności nominalnej urządzenia. Koszt domowych magazynów energii wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu tys. zł w zależności od mocy oraz marki.

Obowiązkowe wymagania dla magazynów energii

Program zakłada obowiązkowe wyposażenie instalacji w system zarządzania energią (EMS). Rozwiązanie to pozwala automatycznie zarządzać przepływem energii pomiędzy instalacją OZE, magazynem energii, magazynem ciepła a urządzeniami wykorzystywanymi w domu. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie montaż magazynu energii o pojemności nominalnej co najmniej 10 kWh, a jednocześnie pojemność urządzenia musi być nie mniejsza niż dwukrotność mocy szczytowej współpracującej instalacji fotowoltaicznej. – Warunkiem obligatoryjnym jest co najmniej 2-krotność pojemności nominalnej magazynu energii (w kWh) na 1 wat mocy szczytowej instalacji OZE (kWp). Pojemność magazynu nie może być nawet minimalnie mniejsza niż 2-krotność na 1 wat fotowoltaiki – wyjaśnia Fundusz.

Dodatkowo dofinansowane magazyny energii będą musiały posiadać funkcję pracy wyspowej, umożliwiającą awaryjne zasilanie budynku i jego funkcjonowanie podczas przerw w dostawach energii elektrycznej.

Struktura energii dostępnej brutto w wybranych krajach europejskich Foto: PAP

Przedstawienie faktur na zakup magazynu nie będzie konieczne. Wymagane będzie załączenie do wniosku dokumentu od operatora sieci dystrybucji (do którego podłączona jest nasza instalacja OZE) potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji OZE do sieci, wskazującego parametry tej instalacji oraz numer PPE (Punktu Poboru Energii) zawierającego jednocześnie dane zgłoszonego magazynu energii.

Co ważne, program obejmuje koszty poniesione od 1 listopada 2025 r. Magazyny, za które płatności dokonano przed tą datą, nie będą mogły liczyć na dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Zmiany mocy osiągalnej energii w Polsce Foto: PAP

Produkty z UE z dodatkowym wsparciem

Jak przyznają nam urzędnicy NFOŚiGW, z programu będzie można dofinansować magazyny energii wyprodukowane w Chinach ze względu na wciąż nierozwinięty przemysł budowy magazynów w Polsce. Aby jednak zachęcić do zakupu instalacji z UE, beneficjenci będą mogli otrzymać dodatkową premię do 2 tys. zł za zakup magazynu energii lub magazynu energii z falownikiem wyprodukowanych w UE. – Tylko w takim przypadku będzie można dostać dofinansowanie do falownika. Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie magazyny ciepła wyprodukowane na terenie UE – informuje NFOŚiGW.

Szacuje się, że dzięki wsparciu powstaną magazyny energii o łącznej pojemności około 1250 MWh, co wystarczyłoby do zasilania przez dobę około 170 tys. gospodarstw domowych zużywających średnio 7-8 kWh energii dziennie. Efektem programu będzie również ograniczenie emisji CO₂ o co najmniej 690 ton CO₂. To ilość, którą w ciągu roku może pochłonąć około 31 tys. drzew, czyli las o powierzchni około 50 hektarów. Środki na dotacje pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. To instrument finansowy UE zasilony środkami ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO₂ w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS.