Projekty dwóch dużych elektrowni jądrowych, a w dalszej perspektywie małych reaktorów modułowych (SMR), mogą okazać się punktem zwrotnym nie tylko dla polskiej energetyki, lecz także dla rodzimego biznesu, który zyskuje niepowtarzalną szansę wejścia do globalnych łańcuchów dostaw sektora jądrowego. Dość powiedzieć, że w marcu 2026 r. 14 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, podpisało deklarację Nuclear Alliance, która wiąże się z perspektywą budowy dziesiątek nowych reaktorów w Europie.

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Nadal nie znamy ostatecznego modelu realizacji elektrowni przez Amerykanów

Nie ulega przy tym wątpliwości, że prywatny biznes nie wykorzysta tej szansy wyłącznie własnymi siłami. Każdy projekt jądrowy to gigantyczna inwestycja, w której interesy gospodarcze splatają się z międzynarodową polityką, a aktywne wsparcie państwa jest niezbędne na rynku krajowym i w ekspansji zagranicznej. Tymczasem, patrząc na działania polskich instytucji przy realizacji pierwszej elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino”, którą kosztem blisko 200 mld zł ma nam wybudować amerykańskie konsorcjum Westinghouse–Bechtel, trudno o optymizm, że państwo polskie w pełni wykorzysta historyczną szansę na wzmocnienie wybranych gałęzi rodzimej gospodarki.

Odnoszę wrażenie, że choć to Polska jest gospodarzem projektu w gminie Choczewo i ponosi zasadniczy ciężar jego finansowania, nasze państwo zachowuje się jak gość we własnym domu, który biernie oczekuje, aż umeblują mu go prominentni przyjaciele, a jemu pozostanie jedynie obowiązek uregulowania wysokich rachunków. Trudno uwierzyć, ale pod koniec 2026 r. nadal nie znamy ostatecznego modelu realizacji elektrowni przez amerykańskie konsorcjum: zasad kontraktowania poszczególnych zakresów prac, podziału ryzyk i sposobu ułożenia relacji z polskimi przedsiębiorstwami.

Tymczasem wybór suboptymalnego rozwiązania to prosta droga do kosztownych opóźnień, czego przestrogą są projekty Olkiluoto w Finlandii, Flamanville we Francji czy Hinkley Point w Wielkiej Brytanii. To również ryzyko spiętrzenia popytu na zasoby wykonawcze i destabilizacji innych inwestycji infrastrukturalnych, które wchodzą w fazę intensywnej realizacji, jak choćby Port Polska, czyli dawny CPK.

Jaka będzie rola polskich firm

Siłą rzeczy amerykańskie konsorcjum będzie musiało współpracować z polskim biznesem, bo trudno realizować tak ogromną inwestycję bez udziału lokalnych firm. Logika biznesowa podpowiada jednak, że Amerykanie będą dążyli do maksymalizacji własnej marży, niekoniecznie zbieżnie z interesami polskich przedsiębiorstw. Wciąż brakuje jasności, jak duży udział przypadnie polskim firmom w najbardziej zaawansowanych technologicznie i dochodowych zakresach prac, a na ile ich rola ograniczy się do najprostszych robót budowlanych oraz mało skomplikowanych dostaw i usług w fazie przygotowawczej projektu.

Taka niejednoznaczność w postawie Amerykanów wyraźnie kontrastuje z podejściem Francuzów i Kanadyjczyków, którzy zabiegają o udział w budowie drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Na długo przed wyborem technologii otwarcie komunikują swoje plany i aktywnie rozwijają kontakty z polskimi przedsiębiorstwami. To rodzi uzasadnione pytanie: dlaczego przy projekcie w Choczewie, który nabrał już znacznie bardziej konkretnych kształtów, wciąż brakuje równie klarownej wizji długofalowego udziału polskiego biznesu w realizacji tej inwestycji?

Jest ryzyko, że polski biznes utknie na najniższych szczeblach łańcucha wartości

Polscy decydenci powinni z dużą rezerwą podchodzić do ewentualnych argumentów strony amerykańskiej, jakoby polskie firmy nie były jeszcze gotowe do udziału w budowie elektrowni jądrowej na większą skalę, a uruchomienie pierwszego reaktora w 2036 r. wymagało zaangażowania sprawdzonych partnerów z zagranicy. Jeśli taka narracja przeważy, istnieje poważne ryzyko, że polski biznes utknie na najniższych szczeblach łańcucha wartości projektu w Choczewie, a znaczna część środków przeznaczonych na budowę elektrowni zasili zagraniczne gospodarki. Tymczasem duża część prac przy projekcie jądrowym mieści się w kompetencjach polskiego budownictwa i przemysłu, tym bardziej, że wiele przedsiębiorstw zdobywało już doświadczenie przy inwestycjach jądrowych w Europie.

Jak mocne karty ma strona polska

Problem w tym, że polska strona – parafrazując retorykę prezydenta Donalda Trumpa – nie ma dziś zbyt wielu kart w ręku, by skutecznie skłonić Amerykanów do bardziej partnerskiej współpracy z polskim biznesem. Przyczyn jest kilka.

Grzechem pierworodnym jest specyficzny układ, w którym państwo polskie znalazło się poniekąd na własne życzenie. Pod koniec 2022 r. ówczesny rząd najpierw wskazał amerykańskie firmy Westinghouse i Bechtel jako partnerów do budowy elektrowni jądrowej, a dopiero później przystąpił do negocjowania szczegółowych warunków biznesowych inwestycji, na co zwraca uwagę najnowszy raport NIK. Efekt jest taki, że prace nad projektem postępują bez ostatecznej umowy na budowę elektrowni, czyli kontraktu EPC, którego szczegółowe warunki wciąż są przedmiotem negocjacji.

Do tego dochodzą nieustanne roszady kadrowe wpisane w realia polskiej polityki. Od 2022 r. pracami zarządu spółki PEJ kierowało sześć osób, a nadzór nad programem energetyki jądrowej sprawowało sześciu pełnomocników rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Tymczasem jesienią 2027 r. czekają nas kolejne wybory parlamentarne, po których niewykluczona jest kolejna fala zmian organizacyjnych.

Czy „local content” oznacza zmianę reguł gry

Na to nakłada się charakterystyczna dla polskiej administracji skłonność do zachowawczości i bierności. Aktywne wspieranie rodzimego biznesu w inwestycjach publicznych przez lata nie było priorytetem państwa, a głośna dziś idea „local content” pozostaje bardziej hasłem medialnym niż rzeczywistą zmianą reguł gry. W postawie polskiej strony dostrzegam pokusę pozostawienia amerykańskiemu konsorcjum zbyt dużej swobody w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących organizacji projektu „Lubiatowo-Kopalino”, w których polski głos wybrzmiewa zdecydowanie zbyt cicho. Bo czy w polskiej rzeczywistości, w której odpowiedzialność za strategiczne projekty infrastrukturalne często bywa rozmyta, istnieje wystarczająca motywacja, by twardo stawiać na swoim w negocjacjach z podmiotami, za którymi stoi potęga Stanów Zjednoczonych?