Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X jest na NYMEX w Nowym Jorku po 80,75 dol. – niżej o 1,95 proc. Brent na ICE na X jest wyceniana po 86,94 dol. za baryłkę, niżej o 1,85 proc.

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Ceny ropy na świecie idą w dół trzecią sesję, gdyż Iran i Oman omawiały „tymczasowe ramy” mające na celu wznowienie żeglugi w cieśninie Ormuz.

Szef dyplomacji Omanu Badr al-Busaidi wyraził we wtorek nadzieję na rychłe ogłoszenie wraz z Iranem wspólnego, tymczasowego korytarza morskiego przez cieśninę Ormuz. Spotkał się tego dnia w Teheranie ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim, by rozmawiać o odblokowaniu cieśniny.

„Mam nadzieję, że wkrótce ogłosimy utworzenie tymczasowego korytarza i uzgodnimy środki potrzebne do bezpiecznego wznowienia żeglugi” – poinformował w serwisie X Busaidi.

Oman i Iran uzgodniły wstępny ramowy plan wznowienia bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz, w tym utworzenia wspólnego, tymczasowego korytarza morskiego i planowanego rozminowania cieśniny – przekazano we wspólnym komunikacie po rozmowach obu ministrów.

Cieśnina leży na wodach terytorialnych Iranu i Omanu i łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim – jest jednym z najważniejszych na świecie szlaków transportu surowców energetycznych.

Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem przepływało nią około 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy spadają

W przyjętym 17 czerwca wstępnym porozumieniu rozejmowym USA z Iranem zapisano, że forma przyszłej administracji nad Ormuzem zostanie ustalona przez Iran i Oman. Oba kraje od lipca prowadziły bezowocne jak dotąd rozmowy na ten temat, a Iran wznowił ataki.

Busaidi przekazał we wtorek, że przyszłe stałe ustalenia dotyczące Ormuzu muszą opierać się na zapisach amerykańsko-irańskiej umowy z połowy czerwca. USA i Iran zarzucają sobie jednak wzajemnie łamanie tego porozumienia, którego nie udało się przekształcić w trwały rozejm.

Irańska agencja Tasnim poinformowała we wtorek, że Iran za pośrednictwem Pakistanu przekazał USA swoje stanowisko dotyczące Ormuzu, w tym konieczność powrotu do ustaleń zawartych 17 czerwca. W Iranie przebywa delegacja wysokiego szczebla z Pakistanu, który jest głównym mediatorem w rozmowach Waszyngtonu z Teheranem.

W nocy pojawiły się też informacje o kolejnym ataku na tankowiec przepływający przez Ormuz.

Prezydent USA Donald Trump we wtorek ogłosił z kolei, że amerykańskie wojska usunęły lub zdetonowały wszystkie miny postawione w cieśninie. Zagroził też Iranowi atakami na statki, które chciałyby stawiać nowe miny.

Analitycy wskazują, że ceny ropy naftowej na globalnych rynkach spadają, gdyż na znaczeniu zyskują podejmowane wysiłki dyplomatyczne, a zagrożenie ponowną eskalacją działań militarnych zmalało.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w ostatnich dniach kilku swoim odpowiednikom, że „na razie” Amerykanie nie przewidują nowych ataków na Iran. Nacisk na Teheran ma być wywierany innymi środkami, w tym poprzez sankcje.

„Wydaje się, że ceny ropy naftowej uwzględniają raczej wcześniejsze niż późniejsze zawarcie porozumienia pokojowego ws. konfliktu na Bliskim Wschodzie” – powiedział Dennis Kissler, starszy wiceprezes ds. handlu w BOK Financial Securities Inc.

„Ponieważ jakaś część ropy naftowej przepływa jednak przez cieśninę Ormuz, to USA i Iran prawdopodobnie znajdą się w jakimś stadium deeskalacji konfliktu, ponieważ obie strony szukają wyjścia z kryzysu” – dodał.

Agencja prasowa Oman News Agency podała, że rozmowy techniczne pomiędzy Omanem a Iranem będą kontynuowane w celu uzgodnienia stałego korytarza morskiego w cieśninie Ormuz, a także przyszłego zarządzania cieśniną, mechanizmu wymiany informacji, zarządzania ruchem i świadczenia odpowiednich usług morskich i bezpieczeństwa.