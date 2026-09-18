Europejscy klienci zwykle otrzymują ropę saudyjską w oparciu o terminowe umowy, zapewniając stały przepływ dostaw co miesiąc. Te dostawy nie odbędą się w przyszłym miesiącu – przekazują agencji Bloomberg informatorzy zaznajomieni ze sprawą. Decyzja miałaby dotyczyć zresztą wszystkich europejskich nabywców.
Arabia Saudyjska została zmuszona do zamknięcia swojego rurociągu Wschód–Zachód prowadzącego do portu nad Morzem Czerwonym w zeszłym tygodniu po tym, jak została zaatakowana przez drony. Rurociąg ma częściowo wznowić działalność w ciągu kilku dni i w pełni wrócić do pracy w ciągu sześciu tygodni. Europejskie rafinerie zazwyczaj odbierają saudyjską ropę z egipskiego śródziemnomorskiego portu Sidi Kerir, który jest połączony z Morzem Czerwonym rurociągiem.
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Ograniczenie przepływu surowca przez Morze Czerwone z Arabii Saudyjskiej miało skłonić do podjęcia próby zwiększenia eksportu przez Cieśninę Ormuz, korzystając z tzw. ciemnych transportów, podobnych do tych, z których korzystają już Zjednoczone Emiraty Arabskie i Irak. Dzięki takim dostawom producenci ropy z Zatoki Perskiej mogli eksportować od 7 do 9 mln baryłek dziennie, co stanowi 30-40 proc. wolumenu sprzed wojny.
Rurociąg Wschód–Zachód o długości 1200 km (745 mil), biegnący przez Półwysep Arabski, służył jako główny szlak globalnych dostaw ropy naftowej z Bliskiego Wschodu przez ostatnie sześć miesięcy, podczas gdy cieśnina między Iranem a Omanem została w dużej mierze zamknięta z powodu wojny z Iranem. Rurociąg przesyłał od 4 do 5 milionów baryłek dziennie, co stanowiło 4-5 proc. globalnych dostaw, oszczędzając Arabii Saudyjskiej głównego ciężaru zakłóceń, które sparaliżowały innych eksporterów ropy i gazu z Zatoki Perskiej.
Zatrzymanie rurociągu spowodowało wzmożone zakupy od niektórych klientów Aramco. W związku z sytuacją na rynku surowcowym Grupa Orlen od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw na kierunku polskim, czeskim i litewskim, z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu czy obu Ameryk. Pozostała część zapotrzebowania pokrywana jest m.in. na podstawie zawartego w sierpniu kontraktu z norweskim Equinorem.
W 2022 r. Aramco stało się głównym dostawcą Orlenu i obecnie pokrywa około 40 proc. jego zapotrzebowania na ropę, co pozwoliło mu uniezależnić się od rosyjskiego surowca, ale uczyniło go zależnym od saudyjskiego producenta. Jak wynika z danych firmy analitycznej Kpler, do bałtyckiego portu w Gdańsku w Polsce trafiało w tym roku około 160 000 baryłek saudyjskiej ropy dziennie, a do litewskiego portu Butyngi – 63 000 baryłek dziennie.
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