Domański był pytany w czwartek w programie „Tłit” Wirtualnej Polski o doniesienia „Pulsu Biznesu”, według których on sam, jako minister finansów, miał blokować ściągnięcie prawomocnie zasądzonej kary UOKiK z zamrożonych aktywów rosyjskiej firmy Gazprom.

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– Minister finansów w żaden sposób nie blokuje egzekucji należnych środków. Co więcej, nie rozstrzyga zgody na zwolnienie środków. Decyzja, o której mowa w artykule, dotyczyła jedynie wątpliwości czysto formalnych (...) dotyczących tego, czy urząd skarbowy, w tym wypadku Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, ma prawo występować w tym sporze w charakterze strony – wyjaśnił Domański.

Szef MF zaznaczył, że na Rosję należy wywierać presję gospodarczą. – Na każdym spotkaniu ministrów finansów w Brukseli przypominamy o konieczności wdrażania kolejnych pakietów sankcji wobec Rosji – podkreślił.

„Puls Biznesu” informował, że Polska nie wyegzekwuje od Gazpromu prawomocnie zasądzonej kary w wysokości 174,5 mln zł za utrudnianie postępowania UOKiK w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2. Według gazety resort finansów, który podjął decyzję, nie ujawnił powodów rozstrzygnięcia, wskazując jedynie, że nie komentuje indywidualnych spraw.

Jak opisywał dziennik, prezes UOKiK Tomasz Chróstny krytycznie ocenił decyzję, podkreślając, że może ona uniemożliwić odzyskanie środków należnych Skarbowi Państwa i zapowiedział analizę dalszych kroków prawnych. „PB” wskazał, że spór dotyczył stanowisk dwóch organów skarbowych w sprawie możliwości wykorzystania zamrożonych aktywów Gazpromu do egzekucji kary.

W 2020 r. prezes UOKiK nałożył na Gazprom 50 mln euro, czyli ponad 213 mln zł kary, za nieudzielenie żądanych informacji w postępowaniu dotyczącym utworzenia konsorcjum finansującego Nord Stream 2. Urząd antymonopolowy w lipcu 2024 r. wygrał z Gazpromem w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który podtrzymał decyzję prezesa UOKiK, ale obniżył karę do równowartości 41 mln euro, czyli 174 mln zł.

W sierpniu 2025 r. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok sądu I instancji, potwierdzający decyzję prezesa UOKiK o nałożeniu na Gazprom kary za brak współpracy w postępowaniu dotyczącym utworzenia konsorcjum finansującego Nord Stream 2 i ustalający jej wysokość na 174 mln zł.

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności z KPO

Nie ma bezpieczeństwa bez silnej gospodarki, ale nie ma silnej gospodarki bez bezpieczeństwa – podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak dodał, bezpieczeństwo, stabilność i silne instytucje to nie tylko większa odporność państwa, ale także szybszy wzrost gospodarczy.

W czwartek odbyła się konferencja prasowa poświęcona uruchomieniu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Domański przypomniał, że to łącznie ok. 23 mld zł, a fundusz opiera się na dwóch filarach. – Filar pierwszy – pożyczkowy. Środki trafią do samorządów na inwestycje zwiększające ochronę ludności i lokalną odporność. To środki na budowę i modernizację obiektów zbiorowej ochrony, systemów wykrywania i ostrzegania, infrastruktury wspierającej mobilność oraz projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa – tłumaczył.

Drugi filar – jak dodał – to inwestycje kapitałowe. – To filar realizowany przez spółkę Chrobry – 7 mld zł przeznaczonych na inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa sektora obronnego, najbardziej zaawansowane technologie, transport i sektor energetyczny – wskazał Domański. Ocenił, że to ważna zmiana filozofii, gdyż celem nie jest finansowanie bieżącej działalności wojska ani zakup uzbrojenia, ale inwestowanie w polskie firmy i zwiększenie ich mocy produkcyjnych.

– Mechanizm jest tutaj prosty. Spółka Chrobry inwestuje, obejmuje udziały w firmie, wspiera rozwój jej mocy produkcyjnych, a po osiągnięciu założonych celów inwestycyjnych i produkcyjnych wychodzi z inwestycji – tłumaczył Domański. W ten sposób – jego zdaniem – państwo pomaga przedsiębiorstwom szybciej się rozwijać i zwiększać skalę produkcji.

Minister ocenił również, że „nie ma bezpieczeństwa bez silnej gospodarki, nie ma silnej gospodarki bez bezpieczeństwa”. – Bezpieczeństwo jest filarem wzrostu gospodarczego, a jednocześnie trudno o inwestycje w bezpieczeństwo bez silnej gospodarki. (...) Bezpieczeństwo, stabilność i silne instytucje to nie tylko większa odporność państwa, to także większe zaufanie inwestorów, lepsze warunki do prowadzenia biznesu i szybszy wzrost gospodarczy – podsumował Domański.