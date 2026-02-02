Reklama

Gaz tanieje w Unii. Węgry i Słowacja zwiększyły zakupy w Rosji

Dostawy gazociągiem Turecki Potok do Unii skoczyły w styczniu o 10,3 proc. To jedyna rura, którą gaz rosyjski dociera do ostatnich klientów we Wspólnocie – na Węgry i Słowację. Tymczasem na wolnym rynku Unii gaz dziś mocno tanieje – o ponad 12 proc.

Publikacja: 02.02.2026 13:28

Ceny gazu w Europie spadają o 12 proc., ale rosyjski import rośnie

Ceny gazu w Europie spadają o 12 proc., ale rosyjski import rośnie

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany nastąpiły w dostawach gazu gazociągiem Turecki Potok?
  • Dlaczego Węgry i Słowacja wciąż polegają na imporcie rosyjskiego gazu?
  • Jak bardzo spadły dostawy Gazpromu do Unii Europejskiej i jakie to ma znaczenie?
  • Jakie są rzeczywiste poziomy zapełnienia magazynów gazu w krajach Unii Europejskiej?
  • Co wpływa na obecne spadki hurtowych cen gazu w Europie?
  • Jakie alternatywne źródła dostaw gazu wykorzystywane są przez kraje Unii Europejskiej?

Według obliczeń Reutersa, całkowite dostawy rosyjskiego gazu do Europy gazociągiem Turecki Potok wyniosły w styczniu 1,73 mld m³ w porównaniu z 1,57 mld m³ w tym samym okresie rok wcześniej. Obliczenia bazujące na danych europejskiej grupy przesyłowej gazu Entsog wykazały, że eksport rosyjskiego gazu gazociągiem Turecki Potok wzrósł w styczniu do 55,8 mln m³ dziennie z 50,6 mln m³ w styczniu 2025 r. Było to niemal tyle co w grudniu, kiedy eksport wyniósł 56 mln m³ dziennie.

Węgry przyssane do rosyjskiego surowca

We Wspólnocie jedynymi odbiorcami rosyjskiego gazu rurociągowego są obecnie Węgry i Słowacja. Oba kraje nie szukają nowych dostawców, tylko z uporem trwają przy rosyjskim gazie, choć płacą za niego więcej niż np. Chiny. Inne kraje dawno pożegnały cały rurociągowy gaz (i większość skroplonego) z Rosji.

Według obliczeń Reutersa, w 2025 r. eksport Gazpromu do Unii spadł rekordowo – o 44 proc. do najniższego poziomu od połowy lat 70. XX wieku. W ubiegłym roku dostawy Gazpromu wyniosły zaledwie 18 mld m³. Dla porównania eksport rosyjskiego gazu gazociągami do Europy (Unia, Turcja) osiągnął szczyt w latach 2018–2019, kiedy to sięgnął 180-190 mln m³ rocznie.

Czytaj więcej

Mroźne przedpołudnie w Przemyślu. W związku z prognozowanymi niskimi temperaturami IMGW wydał ostrze
Elektroenergetyka
Rekordy zimy już pobite. Niska temperatura napędziła zapotrzebowanie na prąd i gaz
Reklama
Reklama

Gazprom nie publikuje własnych miesięcznych statystyk od początku 2023 r., nie odpowiedział też na prośbę Reutersa o komentarz. W minionym tygodniu Rosjanie alarmowali, że bez rosyjskiego gazu Europa zamarznie, bo magazyny na terenie Unii są niemal puste.

Ile gazu w magazynach Unii?

Nie jest to prawda. Według danych Gas Infrastructure Europe, magazyny UE są zapełnione w 41,13 proc. (dane na 31.01.2026). Największe magazyny, w Niemczech, mają jeszcze 30 proc. zapasów, w Austrii jest to 45 proc. Włochy mają w zapasie jeszcze 57 proc. gazu, Rumunia – 50 proc., Czechy – 46 proc., Hiszpania ma 59 proc., a Szwecja 80 proc.

Czytaj więcej

Mroźna aura w Europie spowodowała znaczny skok cen gazu
Gaz
Europa ma coraz mniej zapasów gazu, a ceny surowca rosną. Czy będzie jeszcze gorzej?

W polskich magazynach wciąż jest 64 proc. gazu. Przy czym nasze magazyny są zbyt małe i to, co jeszcze w nich zostało, wystarczy na zaledwie 9 proc. rocznego zapotrzebowania. Nie stanowi to jednak zagrożenia bezpieczeństwa, bo gazociąg z Danii, Baltic Pipe, gwarantuje stałe dostawy potrzebnego gazu z Norwegii, a import LNG zabezpiecza terminal w Świnoujściu.

Gazem skroplonym wspomagają się też inne unijne kraje – Francja, Belgia, Holandia, Hiszpania, Niemcy czy państwa bałtyckie. Magazyny na Węgrzech są wypełnione w 44 proc., a na Słowacji w 41 proc. Węgrom wystarczy tego na 30 proc. rocznego zapotrzebowania, a Słowacji na 31 proc.

Gaz w UE dziś bardzo tanieje

W poniedziałek gaz w Europie tanieje. Ceny hurtowe surowca w Holandii i Wielkiej Brytanii spadły w poniedziałek do najniższych poziomów od dwóch tygodni. Kontrakty terminowe na gaz typu front-end w holenderskim hubie TTF spadły o 12,33 proc. do 34,76 euro za megawatogodzinę. Kwietniowe kontrakty TTF potaniały o 8,19 proc. do 32,50 euro za megawatogodzinę. Cena gazu w Wielkiej Brytanii w rozliczeniu na jutro spadła jeszcze bardziej – o 13,39 proc.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Kraje członkowskie Unii Europejskiej importują coraz więcej gazu z USA
Gaz
Czy Wspólnota uzależni się od gazu z USA? Bruksela dmucha na zimne

Analitycy Mind Energy tłumaczą to połączeniem prognozy łagodniejszej pogody w weekend i złagodzenia napięć między USA a Iranem. Krótkoterminowa prognoza pogody wskazuje na wyższe temperatury w przyszły weekend, a prognoza długoterminowa również zmieniła ton na łagodniejszy – zauważa Ulrich Weber z londyńskiej giełdy surowcowej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Węgry Surowce Firmy Gazprom Gaz gazociąg
Mroźna aura w Europie spowodowała znaczny skok cen gazu
Gaz
Europa ma coraz mniej zapasów gazu, a ceny surowca rosną. Czy będzie jeszcze gorzej?
Premier Słowacji Robert Fico
Gaz
Pozwą Unię za szlaban na rosyjski gaz. Węgry i Słowacja grożą
Rosyjski gaz znika z Europy. Nowe prawo omija sprzeciw Węgier
Gaz
UE zatwierdza zakaz rosyjskiego gazu. Węgry zapowiadają walkę w TSUE
Złoże gazu odkryte przez Orlen pozwoli na wydobycie ok. miliard metrów sześciennych gazu
Gaz
Orlen odkrył nowe złoże w Norwegii. Nawet miliard metrów sześciennych gazu do pozyskania
Kraje członkowskie Unii Europejskiej importują coraz więcej gazu z USA
Gaz
Czy Wspólnota uzależni się od gazu z USA? Bruksela dmucha na zimne
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama