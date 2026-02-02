Gazprom nie publikuje własnych miesięcznych statystyk od początku 2023 r., nie odpowiedział też na prośbę Reutersa o komentarz. W minionym tygodniu Rosjanie alarmowali, że bez rosyjskiego gazu Europa zamarznie, bo magazyny na terenie Unii są niemal puste.

Ile gazu w magazynach Unii?

Nie jest to prawda. Według danych Gas Infrastructure Europe, magazyny UE są zapełnione w 41,13 proc. (dane na 31.01.2026). Największe magazyny, w Niemczech, mają jeszcze 30 proc. zapasów, w Austrii jest to 45 proc. Włochy mają w zapasie jeszcze 57 proc. gazu, Rumunia – 50 proc., Czechy – 46 proc., Hiszpania ma 59 proc., a Szwecja 80 proc.

W polskich magazynach wciąż jest 64 proc. gazu. Przy czym nasze magazyny są zbyt małe i to, co jeszcze w nich zostało, wystarczy na zaledwie 9 proc. rocznego zapotrzebowania. Nie stanowi to jednak zagrożenia bezpieczeństwa, bo gazociąg z Danii, Baltic Pipe, gwarantuje stałe dostawy potrzebnego gazu z Norwegii, a import LNG zabezpiecza terminal w Świnoujściu.

Gazem skroplonym wspomagają się też inne unijne kraje – Francja, Belgia, Holandia, Hiszpania, Niemcy czy państwa bałtyckie. Magazyny na Węgrzech są wypełnione w 44 proc., a na Słowacji w 41 proc. Węgrom wystarczy tego na 30 proc. rocznego zapotrzebowania, a Słowacji na 31 proc.

Gaz w UE dziś bardzo tanieje

W poniedziałek gaz w Europie tanieje. Ceny hurtowe surowca w Holandii i Wielkiej Brytanii spadły w poniedziałek do najniższych poziomów od dwóch tygodni. Kontrakty terminowe na gaz typu front-end w holenderskim hubie TTF spadły o 12,33 proc. do 34,76 euro za megawatogodzinę. Kwietniowe kontrakty TTF potaniały o 8,19 proc. do 32,50 euro za megawatogodzinę. Cena gazu w Wielkiej Brytanii w rozliczeniu na jutro spadła jeszcze bardziej – o 13,39 proc.