Ceny gazu w Europie spadają o 12 proc., ale rosyjski import rośnie
Według obliczeń Reutersa, całkowite dostawy rosyjskiego gazu do Europy gazociągiem Turecki Potok wyniosły w styczniu 1,73 mld m³ w porównaniu z 1,57 mld m³ w tym samym okresie rok wcześniej. Obliczenia bazujące na danych europejskiej grupy przesyłowej gazu Entsog wykazały, że eksport rosyjskiego gazu gazociągiem Turecki Potok wzrósł w styczniu do 55,8 mln m³ dziennie z 50,6 mln m³ w styczniu 2025 r. Było to niemal tyle co w grudniu, kiedy eksport wyniósł 56 mln m³ dziennie.
We Wspólnocie jedynymi odbiorcami rosyjskiego gazu rurociągowego są obecnie Węgry i Słowacja. Oba kraje nie szukają nowych dostawców, tylko z uporem trwają przy rosyjskim gazie, choć płacą za niego więcej niż np. Chiny. Inne kraje dawno pożegnały cały rurociągowy gaz (i większość skroplonego) z Rosji.
Według obliczeń Reutersa, w 2025 r. eksport Gazpromu do Unii spadł rekordowo – o 44 proc. do najniższego poziomu od połowy lat 70. XX wieku. W ubiegłym roku dostawy Gazpromu wyniosły zaledwie 18 mld m³. Dla porównania eksport rosyjskiego gazu gazociągami do Europy (Unia, Turcja) osiągnął szczyt w latach 2018–2019, kiedy to sięgnął 180-190 mln m³ rocznie.
Gazprom nie publikuje własnych miesięcznych statystyk od początku 2023 r., nie odpowiedział też na prośbę Reutersa o komentarz. W minionym tygodniu Rosjanie alarmowali, że bez rosyjskiego gazu Europa zamarznie, bo magazyny na terenie Unii są niemal puste.
Nie jest to prawda. Według danych Gas Infrastructure Europe, magazyny UE są zapełnione w 41,13 proc. (dane na 31.01.2026). Największe magazyny, w Niemczech, mają jeszcze 30 proc. zapasów, w Austrii jest to 45 proc. Włochy mają w zapasie jeszcze 57 proc. gazu, Rumunia – 50 proc., Czechy – 46 proc., Hiszpania ma 59 proc., a Szwecja 80 proc.
W polskich magazynach wciąż jest 64 proc. gazu. Przy czym nasze magazyny są zbyt małe i to, co jeszcze w nich zostało, wystarczy na zaledwie 9 proc. rocznego zapotrzebowania. Nie stanowi to jednak zagrożenia bezpieczeństwa, bo gazociąg z Danii, Baltic Pipe, gwarantuje stałe dostawy potrzebnego gazu z Norwegii, a import LNG zabezpiecza terminal w Świnoujściu.
Gazem skroplonym wspomagają się też inne unijne kraje – Francja, Belgia, Holandia, Hiszpania, Niemcy czy państwa bałtyckie. Magazyny na Węgrzech są wypełnione w 44 proc., a na Słowacji w 41 proc. Węgrom wystarczy tego na 30 proc. rocznego zapotrzebowania, a Słowacji na 31 proc.
W poniedziałek gaz w Europie tanieje. Ceny hurtowe surowca w Holandii i Wielkiej Brytanii spadły w poniedziałek do najniższych poziomów od dwóch tygodni. Kontrakty terminowe na gaz typu front-end w holenderskim hubie TTF spadły o 12,33 proc. do 34,76 euro za megawatogodzinę. Kwietniowe kontrakty TTF potaniały o 8,19 proc. do 32,50 euro za megawatogodzinę. Cena gazu w Wielkiej Brytanii w rozliczeniu na jutro spadła jeszcze bardziej – o 13,39 proc.
Analitycy Mind Energy tłumaczą to połączeniem prognozy łagodniejszej pogody w weekend i złagodzenia napięć między USA a Iranem. Krótkoterminowa prognoza pogody wskazuje na wyższe temperatury w przyszły weekend, a prognoza długoterminowa również zmieniła ton na łagodniejszy – zauważa Ulrich Weber z londyńskiej giełdy surowcowej.
