Zimowa aura powoduje zwiększone zużycie gazu w wielu krajach Europy. Obecnie średnie wypełnienie magazynów w Unii Europejskiej wynosi niewiele ponad 41 proc., co oznacza, że zbliżamy się do historycznego minimum. Na zwiększone zużycie gazu wpływa również niska produkcja energii z odnawialnych źródeł.

Zapasy gazu spadają, ceny surowca rosną

Jak donosi portal WNP, Polska zużywa gaz szybciej niż większość państw UE, jednak poziom wypełnienia magazynów w naszym kraju pozostaje jednym z najwyższych w Unii i wynosi ponad 64 proc. Z danych Gas Infrastructure Europe wynika, że w ciągu ostatniej doby nasze zapasy zmniejszyły się o 0,7 punktu procentowego. W Chorwacji, Holandii i Łotwie poziom zapasów spadł poniżej 30 proc., lecz mimo to bezpieczeństwo gazowe tych krajów nie jest zagrożone.

Zwiększone zapotrzebowanie na surowiec spowodowało podniesienie cen gazu na giełdzie TTF do około 40 euro za MWh. Z podobnymi cenami mieliśmy do czynienia w czerwcu 2025 r. Choć trend wzrostowy utrzymuje się od początku roku, obecna sytuacja nadal jest bezpieczna. Część państw UE zwiększyła zakupy rosyjskiego gazu, który jest przesyłany gazociągiem Turkish Stream.

