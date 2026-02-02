Aktualizacja: 02.02.2026 14:08 Publikacja: 02.02.2026 12:01
Mroźna aura w Europie spowodowała znaczny skok cen gazu
Foto: Adobe Stock
Zimowa aura powoduje zwiększone zużycie gazu w wielu krajach Europy. Obecnie średnie wypełnienie magazynów w Unii Europejskiej wynosi niewiele ponad 41 proc., co oznacza, że zbliżamy się do historycznego minimum. Na zwiększone zużycie gazu wpływa również niska produkcja energii z odnawialnych źródeł.
Czytaj więcej
Rok 2025 uplasował się na 9. pozycji w rankingu najcieplejszych w Polsce lat od 1951 r. – wynika...
Jak donosi portal WNP, Polska zużywa gaz szybciej niż większość państw UE, jednak poziom wypełnienia magazynów w naszym kraju pozostaje jednym z najwyższych w Unii i wynosi ponad 64 proc. Z danych Gas Infrastructure Europe wynika, że w ciągu ostatniej doby nasze zapasy zmniejszyły się o 0,7 punktu procentowego. W Chorwacji, Holandii i Łotwie poziom zapasów spadł poniżej 30 proc., lecz mimo to bezpieczeństwo gazowe tych krajów nie jest zagrożone.
Zwiększone zapotrzebowanie na surowiec spowodowało podniesienie cen gazu na giełdzie TTF do około 40 euro za MWh. Z podobnymi cenami mieliśmy do czynienia w czerwcu 2025 r. Choć trend wzrostowy utrzymuje się od początku roku, obecna sytuacja nadal jest bezpieczna. Część państw UE zwiększyła zakupy rosyjskiego gazu, który jest przesyłany gazociągiem Turkish Stream.
Czytaj więcej: W magazynach gazu widać wielki chłód. Spadające zapasy windują ceny surowca
Dostawy gazociągiem Turecki Potok do Unii skoczyły w styczniu o 10,3 proc. To jedyna rura, którą gaz rosyjski do...
Dwa oddzielne pozwy do Trybunału Sprawiedliwości UE złożą prorosyjskie rządy Węgier i Słowacji. Oba dotyczą unij...
Kraje Unii Europejskiej w poniedziałek udzieliły ostatecznej zgody na plan wspólnoty zakazujący importu rosyjski...
Orlen Upstream Norway wspólnie z norweskim Equinorem odkryli nowe zasoby gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kont...
Kraje Unii Europejskiej importują coraz więcej gazu amerykańskiego. Sytuacja może być groźna wobec eskalacji gró...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas