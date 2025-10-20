Austriacy wcześniej zablokowali sankcje, próbując wymusić na Wspólnocie pomoc dla swojego banku Raiffeisen Bank International (RBI). Bank ten, pomimo żądania Europejskiego Banku Centralnego, nie opuścił Rosji po jej agresji na Ukrainę i zarobił tam rekordowe kwoty na umożliwianiu handlu reżimowi. Został wpisany przez Ukrainę na listę sponsorów rosyjskiej wojny (pod naciskiem z zewnątrz Kijów bank usunął z listy – red.).

Teraz Austriacy mogą stracić wszystko, co wcześniej zarobili w Rosji. Rosyjski sąd nałożył na nich grzywnę w wysokości ponad 2 mld euro i zajął konta oddziału banku. Austria nalegała na odblokowanie aktywów powiązanych z oligarchą Olegiem Deripaską, aby mogły zostać przeniesione do banku. Jednak inne kraje Wspólnoty sprzeciwiły się temu żądaniu, obawiając się, że stworzy to niebezpieczny precedens.

Nowy pakiet sankcji obejmie zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego od 1 stycznia 2027 r. – rok wcześniej niż planowano. Ograniczenia obejmą również rosyjskie tankowce „floty cieni”, wykorzystanie kryptowalut – w tym wszystkie rosyjskie kryptogiełdy – banki rosyjskie i środkowoazjatyckie, chińskie rafinerie ropy naftowej oraz strefy ekonomiczne wykorzystywane przez Moskwę do importu towarów podwójnego zastosowania.