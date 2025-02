Autogaz z Kazachstanu będzie droższy. Ruszyły odprawy na polskiej granicy

Czytaj więcej Gaz Polska kupuje najwięcej rosyjskiego LPG. Tak wspieramy rosyjską wojnę Choć rosyjski eksport LPG zmniejszył się o jedną trzecią w ujęciu rocznym, to wciąż są chętni na zakup tego gazu, stosowanego np. w butlach w domach bez dostępu do gazowej sieci. W niechlubnej statystyce największych klientów Rosji przoduje Polska.

Polscy importerzy LPG muszą przestać wspomagać wojnę Putina

Polska to największy w Unii importer gazu płynnego z Rosji. W świetle decyzji Brukseli polscy importerzy rosyjskiego surowca muszą zmniejszyć zakupy rosyjskiego LPG w 2025 r. do 20 tys. ton miesięcznie z ok. 100 tys. ton miesięcznie w 2024 r, pisze Reuters.

W grudniu tranzyt propanu z Kazachstanu przez Rosję w kierunku Polski przekroczył 6000 ton. Według danych rosyjskich, w 2024 roku Kazachstan wyeksportował tą trasą ponad 43 tys. ton LPG. Kazachstan zmniejszył eksport LPG o 15 proc. w 2024 r. ze względu na rosnącą konsumpcję krajową. Głównymi kierunkami eksportu LPG z Kazachstanu w ubiegłym roku pozostały: Azja Centralna, gruziński port Batumi, rosyjski port Temriuk i kraje bałtyckie.

Największym importerem kazachskiego LPG jest Turcja, która kupiła wyniósł ok. 215 tys. ton (31 proc. eksportu kazachskiego), Uzbekistan – 48 710 ton (7 proc.), Polska – 43 tys. ton (6 proc.), Afganistan – 10 100 ton (2 proc.), Łotwa – 18 600 ton (3 proc.) Finlandia - 10 300 ton (2 proc.), Kirgistan - ok. 6000 ton (1 proc.), niewielkie ilości dostarczono też do Azerbejdżanu i Gruzji.

Ceny LPG w górę, cała na ropę i olej także wzrosły

Rosnący popyt na kazachski surowiec skutkuje decyzją władz o podniesieniu od 1 lutego cen hurtowych i detalicznych LPG. Płynny gaz w hurcie podrożał o 15 proc. a w detalu o 21 proc.