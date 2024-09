Czytaj więcej Gospodarka UE przyjęła 12 pakiet sankcji. Cios w diamenty, metalurgię, ropę i LPG „Rzeczpospolita” już rano informowała za FT, że dziś Unia przyjmie 12 pakiet sankcji wobec Rosji. Tak się stało. Bruksela zapewnia, że zawarte w pakiecie rozwiązania „zadają kolejny cios w zdolność Putina do prowadzenia wojny, atakując sektory rosyjskiej gospodarki o wysokiej wartości i utrudniając obejście unijnych sankcji”.

Eksport kolejowy LPG z Rosji do terminali morskich w sierpniu wzrósł do 63 tys. ton z 57,5 ​​tys. ton, głównie za sprawą zwiększonych dostaw do Ust-Ługi. Uczestnicy rynku informowali o braku w sierpniu dostaw LPG z Rosji i Kazachstanu w kierunku przeprawy promowej w porcie Kaukaz z dalszą wysyłką do bułgarskiego portu Warna.

Obliczenia Reuters pokazały, że najwięcej gazu LPG eksportowała Rosja koleją do Ust-Ług (61,4 proc.). Do Temryuku – 29,1 proc., do portu Kaukaz – 4,9 proc., port w okupowanym Kercz (Krym) przyjął 2,6 proc. a, Kulewi (Gruzja) – 2 proc.