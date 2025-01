Gazprom sprzeda Nord Stream 2? Musi spłacić wierzycieli

Operator nigdy nie uruchomionego gazociągu Nord Stream 2, przymierza się do jego sprzedaży. Należąca do Gazpromu spółka ma długi, które musi szybko spłacić. Sprzedaż to jedna z możliwości, pod warunkiem, że znajdą się chętni na nieużywany i uszkodzony gazociąg.