Gaz System nie wyklucza odszkodowania za opóźnienia w rozbudowie gazoportu

Jak czytamy na stronie operatora, terminal LNG w Świnoujściu dzięki uruchomieniu nowego zbiornika ma od początku roku możliwości składowania łącznie 500 tys. m sześc. LNG. W efekcie procesu regazyfikacji LNG można uzyskać maksymalnie 8,23 mld m sześc. gazu ziemnego na rok. Techniczna zdolność regazyfikacyjna wynosi więc 264 GWh/d (ok. 23 mln m sześc/dziennie). Jeszcze do końca 2023 r. te możliwości wynosiły 5,8 mld m sześc., a po oddaniu do użytku dodatkowych tzw. regazyfikatorów wzrosły w 2024 r. do 6,2 mld m sześc. - Obiekt został już przekazany do eksploatacji. Od 1 stycznia 2025 roku terminal świadczy na rzecz Orlenu usługi zgodnie z umową o regazyfikację – zawartą po przeprowadzeniu Procedury Open Season w 2020 r. – potwierdza nam operator. 22 stycznia nastąpiło oficjalne otwarcie trzeciego zbiornika.

Roczne opróżnienie. Gaz-System liczy na odszkodowanie

Inwestycja miała być gotowa w grudniu 2023 r. Skąd ponad roczne opóźnienie? Operator tłumaczy, że inwestycja realizowana była na czynnym, a równocześnie jednym z najbardziej kluczowych obiektów w Polsce. - Prace prowadzono w czasie, kiedy na świecie nastąpiły takie zdarzenia jak pandemia Covid-19 czy wybuch wojny w Ukrainie. Początek pandemii w Polsce zbiegł się w czasie z kluczowym momentem wejścia w fazę realizacyjną wszystkich komponentów programu rozbudowy terminalu LNG. Z kolei w pierwszych dniach wojny na Ukrainie liczni zagraniczni pracownicy podwykonawców, realizujący prace w terminalu LNG w zakresie projektów zbiornik i nabrzeże, wyjechali z Polski – podaje Gaz System, który dodaje, że jednocześnie, po raz kolejny, odnotowano problemy z utrzymaniem łańcucha dostaw. Pojawiły się istotne problemy z dostępem stali i innych materiałów, które importowane były m.in. ze wschodu.

Rozbudowa miała pierwotnie kosztować blisko 2 mld zł. Zapytaliśmy operatora ile inwestycja kosztowała i czy wzrosły koszty w efekcie opóźnienia. Operator wyjaśnia, że inwestycja została zrealizowana w ramach zakładanych pierwotnie wydatków. Niemniej konsorcjum (PORR/TGE) zwróciło się do Gaz- Systemu z wnioskiem o zwaloryzowanie wynagrodzenia, stosowne do warunków makroekonomicznych istniejących w ostatnich latach. - Z uwagi na toczące się negocjacje dotyczące rozliczenia inwestycji z Wykonawcą, biorąc pod uwagę ich poufność nie można podać jeszcze ich finalnej kwoty – informuje operator.

Gaz-System ma prawo rościć sobie prawo od wykonawcy do odszkodowania w ramach kontraktowych kar umownych. – Obecnie trwają rozmowy z wykonawcą, które zmierzają do rozliczenia się stron w oparciu o ugodę. Kwota związana z opóźnieniem będzie wynikiem prowadzonych rozmów, zmierzających do polubownego rozliczenia – zapewnia nas biuro prasowe operatora.